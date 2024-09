Informationen und Influencerinnen: Der Kampf gegen Desinformation in Kenias größtem Slum

In Kibera, einem Slum in Nairobi, verbreiten sich Falschmeldungen über die COVID-19-Impfstoffe. Journalist William Oloo beschreibt eine Initiative, die mit einflussreichen Frauen gegen die „Infodemie“ vorgehen will.