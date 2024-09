Journalistinnen und Journalisten in Moldau: Gefahren und Bedrohungen fordern einen psychologischen Tribut

Irina Tabaranu, Journalistin bei Zonadesecuritate.md

"Während eines Interviews fing plötzlich eine Person an, immer wieder an uns vorbeizulaufen, schaute aggressiv in unsere Richtung und spielte dabei mit irgendeinem Objekt in der Hand herum. Der Interviewpartner brach regelrecht in Panik aus, fing an zu zittern. Auch wir wurden unruhig und brachen schließlich das Interview ab. Das Material konnten wir im Nachhinein nicht verwenden."