Überzeugendes Erscheinungsbild, authentische Ausstrahlung, klare Botschaften - die wesentlichen Voraussetzungen für einen gelungenen Auftritt in der Öffentlichkeit. Wie ticken Journalist*innen? Wie bringe ich meine Kernbotschaft auf den Punkt? Wie präsentiere ich mich oder meine Organisation in sozialen Netzwerken? Und auf welche Weise kommuniziere ich angemessen in Krisensituationen?

Das Medientraining der DW Akademie bietet Ihnen eine langjährige Expertise im In- und Ausland. Unsere Trainer*innen sind erfahrene Medienprofis. Ob im Bereich Interview, Social Media, Interkulturelle Kompetenz, Veranstaltungsmoderation oder Mobile Reporting: Unsere Trainings und Coachings werden für Ihre Bedürfnisse maßgeschneidert.