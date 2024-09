Freier Zugang zu Informationen für alle: Dafür steht die DW Akademie. Die Internationale Kommunikationsberatung als eine Säule des Medientrainings hat sich zum Ziel gesetzt, den demokratischen Diskurs in unseren Schwerpunktregionen zu unterstützen. Denn damit Journalisten ihrer Arbeit nachgehen können, müssen ihnen sprechfähige Verantwortliche in Regierungsstellen, Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen gegenüberstehen. Unser Anliegen ist es, allen Teilen der Gesellschaft eine Stimme zu geben.



Wir engagieren uns in Ländern, die sich im demokratischen Übergang befinden - komplementär zur Medienentwicklung der DW Akademie. Und stets mit dem Ziel, dass Medien und Öffentlichkeit jederzeit, umfassend und transparent informiert werden.