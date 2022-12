Armenia: Sign up for our newsletter "European Media Facility in Armenia"!

Are you a journalist, investigative specialist, fact-checker or media manager? A young professional or a student? Or are you just curious about Armenia's media in general?

Then sign up for our new monthly bulletin “European Media Facility in Armenia”! The newsletter offers ongoing opportunities as well as updates from DW Akademie and our partners on the ground. It also looks at success stories: at the development of local media skills for journalists and the creation of reliable, verified information within Armenia's media industry.

This newsletter is part of DW Akademie’s efforts to help professionalize independent Armenian media and to support them in becoming financially sustainable. Our projects aim to enhance their abilities and to support quality content production through the latest multimedia channels.

“European Media Facility in Armenia” will be available soon and published monthly in English and Armenian. Our regular updates will give you a chance to take part in our fact-checking community, capacity-building program and efforts to highlight environmental issues. You will also get to know our local and regional media partners and learn more about their success stories and achievements.

The project “European Media Facility in Armenia – Building Sustainable and Professional Media” is being implemented by DW Akademie in cooperation with BBC Media Action, Open Society Foundation - Armenia, Hetq/ Investigative Journalists NGO, and Factor TV. It is funded by the European Union and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its content shares sole responsibility of DW Akademie and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Հայաստան. Եվրոպական մեդիահարթակ Հայաստանում ծրագրի ամսական հաղորդագրություն

Լրագրո՞ղ ես, հետաքննական լրագրությամբ ու փաստերի ստուգմամբ հետաքրքրված մասնագե՞տ, մեդիա մենեջե՞ր, երիտասարդ մասնագե՞տ ես, ուսանող, կամ գուցե պարզապես հետաքրքրվու՞մ ես հայաստանյան մեդիայով:

Արդեն կարող եք բաժանորդագրվել մեր ծրագրի ամսական հաղորդագրություններին՝ ծանոթանալու մեր և ծրագրի գործընկերների ամփոփ թարմացումներին, հնարավորություններին։

«Եվրոպական մեդիա հարթակ Հայաստանում» ծրագրի շրջանակում Դոյչե Վելլե Ակադեմիան և գործընկերները ներդրել են իրենց ջանքերը՝ զարգացնելու տեղական մեդիայի կարողությունները և ստեղծելու վստահելի և ստուգված տեղեկատվություն մեդիադաշտում։

Ամսական հաղորդագրությունը հասանելի կլինի հայերենով և անգլերենով։ Մեր ամսական թարմացումների միջոցով դուք հնարավորություն կունենաք դառնալու մեր փաստերի ստուգման, կարողությունների զարգացման ճանապարհային քարտեզի ուղեկիցը և տեղեկանալու ծրագրի տարբեր բաղադրիչների միջոցով բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելուն ուղղված քայլերին: Ավելին, դուք կծանոթանաք մեր տեղական և մարզային մեդիա գործընկերների հետ և կտեղեկանաք նրանց հաջողության պատմությունների և ձեռքբերումների մասին։

«Եվրոպական մեդիահարթակ Հայաստանում. հուսալի և պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցների կառուցում» ծրագրիրն իրականացվում է Դոյչե Վելլե Ակադեմիայի, Հետք / Հետաքննող լրագրողնել ՀԿ-ի, ԲիԲիՍի Մեդիա Էքշնի, Բաց հասարակության հիմնադրամներ. Հայաստան-ի և Ֆակտոր ԹիՎի-ի հետ համատեղ՝ Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման (BMZ) նախարարության ֆինանսավորմամբ։

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Դոյչե Վելլե Ակադեմիան և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները