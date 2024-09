Medien und Konflikt: How close should we get?

Kein Lehrbuch, sondern ein Lesebuch

Reportagen, Interviews und Bilder zeigen eindrücklich, mit welchen Konflikten Medienschaffende auf der ganzen Welt in ihrer Arbeit konfrontiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, zu berichten, ohne den Konflikt weiter anzuheizen. „How close should we get? Media and conflict“ ist in englischer Sprache erschienen und steht zum Download zur Verfügung.