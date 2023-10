Sicherheit und Schutz von Medienschaffenden: Ergebnisse einer globalen Analyse

Die Bedrohung einzelner Journalistinnen und Journalisten oder ganzer Medienunternehmen ist zu einem der größten Probleme für die Pressefreiheit geworden. Wer Medienschaffende angreift, greift auch die Grundsätze der Demokratie an. Und nicht nur die Journalistinnen und Journalisten selbst, sondern auch Regierungen, die sich ihrem Schutz verschrieben haben, internationale Institutionen und Nichtregierungsorganisationen fragen sich, wie man dieser Situation am besten begegnen kann. Was sind die wirksamsten Strategien, um mutige Medienschaffende zu unterstützen? Wo sind Lücken in den bestehenden Angeboten? Welche Gruppen bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, welche wurden bisher nicht ausreichend berücksichtigt?

Neue Publikation steht unten zum Download bereit

Zwischen September und November 2022 führte die DW Akademie im Rahmen der Hannah-Arendt-Initiative der Bundesregierung eine umfassende internationale Sondierungsstudie durch. Dabei wurden 149 Sicherheitsexperten und Medienschaffende auf allen Kontinenten befragt. In verschiedenen Veranstaltungen kamen Medienschaffende zusammen, um die drängenden Herausforderungen zu diskutieren. Lokale Organisationen, Mediennetzwerke und Partner trugen wichtige Informationen bei, die ein Bild der weltweiten Bedrohungslage für Medienschaffenden und der bestehenden Unterstützungsmechanismen zeichnen.

Die folgende Broschüre (in englischer Sprache) stellt die Ergebnisse vor – zusammengefasst in fünf konkreten Lösungsansätzen. Die Empfehlungen sind in erster Linie aus der Perspektive internationaler Akteure geschrieben. Darüber hinaus enthält die Publikation eine Übersicht über die verschiedenen Akteure weltweit, die für die Entscheidungsträger vor Ort nützlich sein wird.