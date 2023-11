Medientraining I - Basistraining

Für Interviews in Radio oder Fernsehen haben nur wenige Menschen ein Naturtalent – für die meisten bedeuten sie Stress. Oft bleiben Ihnen nur wenige Sekunden, um Ihre Kernaussage auf den Punkt zu bringen. Ein Fauxpas ist im Netz noch Jahre später auffindbar. Unser effektives Training hilft Ihnen, mit solchen Situationen souverän umzugehen und jederzeit Kompetenz auszustrahlen. Wie arbeiten Journalist*innen und Redaktionen? Was hat sich durch die Verbreitung in Sozialen Medien verändert? Wie können Sie ein Statement treffend formulieren, und was muss man für eine angemessene Körpersprache beachten?

In unserem Basistraining werden Sie ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen weitergebildet. Im Präsenztraining stehen praktische Übungen vor der Kamera und am Mikrofon sowie im Fernseh- und Hörfunkstudio im Mittelpunkt. Auf Wunsch kann das Training jedoch auch als E-Learning-Format angeboten werden.

Nach dem Training können die Teilnehmenden



• einschätzen, wie Journalist*innen und Redaktionen arbeiten

• Besonderheiten der verschiedenen Medien verstehen und einordnen

• Grundprinzipien der Kommunikation über digitale Medien verstehen

• professionell mit Medienvertretern umgehen

• sich adäquat auf Interviews für Radio, TV, Print- und Onlinemedien vorbereiten

• die eigene Botschaft entwickeln

• komplexe Sachverhalte vermitteln

• Sprache angemessen einsetzen

• mit unangenehmen Fragen umgehen

• Körpersprache/nonverbale Kommunikation einsetzen.



Online-Anmeldung

Termine

neue Termine in Kürze

Ort

DW Akademie, Bonn

Preis

790 Euro / Person

Teilnehmerzahl

max. 5

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse, als Gruppentraining oder Einzelcoaching.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

