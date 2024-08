Ob Sie Menschen überzeugen möchten, warum Ihr Unternehmen Aufmerksamkeit oder Spenden verdient, oder ob Sie als NGO Zahlen oder Zusammenhänge präsentieren wollen, die komplex, aber wichtig sind – in einer Welt, in der wir von Informationen überfluten werden, ist gutes Storytelling entscheidend, um die eigene Botschaft packend und emotional zu vermitteln. Wer professionell erzählt, kann nachhaltig Aufmerksamkeit erzeugen und das eigene Publikum wirkungsvoll ansprechen und begeistern.

In unserem Training lernen Sie, wie Sie komplexe Themen durch überzeugende Geschichten zugänglicher machen. Sie lernen, wie Sie Spannung erzeugen und Ihre Zielgruppe emotional und angemessen ansprechen. In praktischen Übungen können Sie die Wirkung unterschiedlicher Erzählformate austesten – ob in Audio- oder Videoformaten, schriftlich oder auf Social Media.

Nach dem Training können die Teilnehmenden:

Spannende Geschichten entwickeln, die Aufmerksamkeit erzeugen und im Gedächtnis bleiben

Klare Botschaften formulieren und in packende Geschichten verpacken

Durch die Auswahl passender Protagonisten und einer angemessenen Sprache die eigenen Zielgruppen besser erreichen

Durch klare Spannungsbögen und Dramaturgien Emotionen wecken und Aufmerksamkeit halten – bis zum Ende

Durch gezieltes Storytelling eine authentische persönliche Verbindung zur Zielgruppe aufbauen

Komplexe Themen durch gut erzählte Geschichten zugänglicher machen

Termine

Neue Termine in Kürze

Ort

DW Akademie, Bonn

Preis

Präsenz Training: 790 Euro / Person

Virtuelles Training: 590 Euro / Person

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bildungschecks: Werden anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom).

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse, als Gruppentraining oder Einzelcoaching.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com