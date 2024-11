Netzwerke wie X, Facebook, Instagram, Tiktok und Co. bieten die Möglichkeit, mit den Nutzern direkt in Dialog zu treten. Doch sie bergen auch Risiken: Denn dort verbreiten sich Informationen in Windeseile und damit auch Gerüchte, Protestkampagnen und Skandale. Werbebotschaften können schnell zum PR-Desaster werden. Eine angemessene und krisenbewusste Kommunikationsstrategie für Soziale Netzwerke ist deshalb unverzichtbar.



In unserem Training erfahren Sie, wie Sie authentisch bleiben und Stolperfallen meiden. Sie lernen die neuesten Trends im Bereich der Sozialen Netzwerke sowie nützliche Tools kennen.



Nach dem Training können die Teilnehmenden



• die Welt der Sozialen Netzwerke einschätzen und sich darin souverän bewegen

• Soziale Medien angemessen nutzen und Accounts zielgerichtet betreuen

• Soziale Netzwerke für PR nutzen

• Tools für Monitoring und Social Listening einsetzen

• mit Störern und Trollen umgehen

• Social Media-Krisen vorbeugen bzw. frühzeitig erkennen

• mit Kritik und Shitstorms umgehen

• Social Bots und Fake News erkennen und angemessen reagieren.



Online-Anmeldung

Termine

folgen in Kürze

Ort

DW Akademie, Bonn

Teilnehmerzahl

max. 8

Preis

690 Euro / Person

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bildungschecks: Werden anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom).

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse, als Gruppentraining oder Einzelcoaching.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

Online-Anmeldung