MIL goes viral: Die App “Guardian of the Planet”

Falschinformationen, Gerüchte, unseriöse Quellen: Gerade junge Menschen sind häufig anfällig für gezielte Desinformation – und verbreiten sogar unbewusst falsche Informationen weiter. In den Palästinensischen Gebieten, Guatemalaund Jordanien hat die DW Akademie mit den lokalen Partnerorganisationen PYALARA und Comunicares dieses Problem erkannt, und will bei der Lösung junge Menschen direkt einbinden.

Das Projekt „MIL goes viral“ sucht gemeinsam mit Jugendlichen nach kreativen Wegen, um auf die Gefahren der digitalen Welt aufmerksam zu machen. Das Ergebnis sind drei interaktive Apps und Online-Spiele, die auf ganz unterschiedliche Weise den Umgang mit Falschinformation und Gerüchten vermitteln. Das Projekt ist Teil der globalen Kriseninitiative, finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Palästinensische Gebiete: Das Entwickler-Team wächst zusammen

17 Jugendliche aus dem Westjordanland und Gaza nahmen im Rahman von "MIL goes viral" an einer Reihe von Idea Labs teil, mit dem Ziel, gemeinsam ein interaktives und unterhaltsames Instrument zur Vermittlung von Media and Information Literacy (MIL) zu entwickeln.

Teilnehmerin Nadia Abdulal war an der Konzeption der App beteiligt

Nadia Abdelal war von Beginn an dabei und schildert ihre Eindrücke aus den Idea Labs: "Die Ausgangslage für unseren Workshop war, dass viele Leute, gerade in meinem Alter, nichts oder nur wenig über MIL wissen. Zum Beispiel, wie sie zwischen Gerüchten und Fakten unterscheiden oder Quellen prüfen können. Aber gerade an einem Ort wie Gaza, wo es viele Gerüchte zur politischen Situation gibt, ist das ein großes Problem. In verschiedenen Workshops haben wir daher viel über MIL gelernt und sind langsam als Team zusammengewachsen. Wir haben alle Ideen gemeinsam diskutiert, Mindmaps und Konzepte erstellt. Anfangs wollten einige von uns einen Podcast machen, andere eine Website oder eine App. Am Ende haben wir von allen Ideen etwas übernommen und uns für eine App entschieden. Sie kann Unterhaltung bieten, aber eben auch Wissen vermitteln, jede und jeder kann sie nutzen.“

Hatem Abuzaid von der Organisation PYALARA unterstützte die Jugendlichen als MIL-Trainer: "Am meisten beeindruckt hat mich die leidenschaftliche Mitarbeit und Interaktion der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bezug auf die verschiedenen Themen, die wir diskutiert und verknüpft haben: digitale Sicherheit, Falschinformation, kritisches Denken, Hassrede, Cyberbullying."

Eine App gegen Fake News und Desinformation

Inhaltlich entschieden sich die jungen Entwicklerinnen und Entwickler, das Thema Umweltschutz und Klimawandel mit der Vermittlung von MIL zu verbinden. Schauplatz der Handlung: ein fiktives Dorf, das von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern nach einer Umweltkatastrophe verlassen wurde. Die Spielerinnen und Spieler lernen Details über die Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel und müssen gleichzeitig ihre kritischen Denkfähigkeiten nutzen, um zwischen wahren und falschen Informationen zu unterscheiden. Ziel des Spiels ist es, durch das Lösen verschiedener Rätsel die Umweltschäden rückgängig zu machen und das Dorf wieder mit neuem Leben zu füllen.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Die App "Guardian of the Planet" Wie vermittle ich politische Themen und den kritischen Umgang mit Medien auf unterhaltsame und spannende Art und Weise? Die App "Guardian of the Planet" bietet hier einen Ansatz.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Ein Team aus jungen Entwicklerinnen und Entwicklern 17 Jugendliche aus dem Westjordanland und Gaza waren im Rahmen des "MIL goes viral"-Projekts an der Ideenfindung und Konzeption beteiligt.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" App, Podcast oder Website? Mit Trainerinnen und Trainern und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Organisation PYALARA entwickelten sie in einer Reihe von Idea Labs die Idee und das gemeinsame Konzept für die App.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Ein verlassenes Dorf als Schauplatz Die Handlung spielt in einem fiktiven Dorf, das nach einer Umweltkatastrophe von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern verlassen wurde. Ziel ist es, das Leben im Dorf wieder herzustellen.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Loading... An die Finder dieses Briefes, bitte helft uns. Menschen und Tiere haben diesen Ort verlassen, sogar die Vögel sind aus dem Himmel verschwunden. Es sind bedrohliche Zeiten und wir müssen diese Umweltkatastrophe aufhalten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Nehmt ihr diese gefährliche Mission an?

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Kritisches Denken und kreative Lösungsfindung Auf dem Weg zum Ziel müssen die Spielerinnen und Spieler kritisches Denken anwenden, und zwischen falschen und richtigen Informationen unterscheiden.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Preise und Juwelen als Belohnung Dabei bewegen sie sich durch verschiedene Spielumgebungen: das Dorf und sein Umland, eine Höhle oder einen Wald, und müssen verschiedene Missionen absolvieren. Unterwegs sammeln sie Preise und Juwelen ein.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Level 4: Hilf dabei, den Strand zu säubern Ein zusätzliches Level beleuchtet die Umweltverschmutzung durch Strandbesucherinnen und –besucher und mögliche Lösungen für eine saubere Meeresumgebung. Der Strand von Gaza dient dabei als reales Beispiel, um gegen Müll und Verschmutzung vorzugehen – denn die Situation bedroht lokale Fischereien ebenso wie die Besucherinnen und Besucher des Strandes.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Klicke auf die Fotos: Wie sollten sich die Menschen am Strand korrekt verhalten? In diesem Level müssen die Spielerinnen und Spieler Rätsel lösen und dabei ihre kritischen Denkfähigkeiten nutzen, um Vorschläge gegen die Verschmutzung zu machen und das Verhalten der Strandbesucherinnen und –besucher dauerhaft zu ändern. Tun sie dies erfolgreich, wird der Strand wieder sauber und der Müll verschwindet.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Von der Idee zur fertigen App Das Konzept der Jugendlichen wurde nach den Idea Labs von einem Team aus Entwicklerinnen und Entwicklern umgesetzt.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" Feedback von der jungen Zielgruppe In verschiedenen Kontexten wurde das Spiel anschließend von jungen Nutzerinnen und Nutzern getestet. Die App ist kostenlos in gängigen App-Stores verfügbar.

MIL goes viral: die interaktive Spiele-App "Guardian of the Planet" "Viel Begeisterung für das Spiel" MIL-Trainer Hatem Abuzaid: "Es gibt viel Begeisterung für das Spiel bei der jungen Zielgruppe, da es Unterhaltung und Wissensvermittlung in den verschiedenen Spielebenen verknüpft. Wir freuen uns immer sehr über weiteres Feedback der jungen Nutzerinnen und Nutzern und bauen darauf auch für zukünftige Projekte."



Ein herausfordernder Faktor bei der Entwicklung der App, so Nadia Abdelal, war die Verknüpfung von Unterhaltung und Wissensvermittlung: „Alles, was wir vorher wussten, waren das Alter unserer Zielgruppe (10-17) und die Aufgabe, dass wir ihnen das Thema MIL spielerisch näherbringen sollen. In diesem Alter suchen die Leute normalerweise nach etwas, das kreativ ist und Spaß macht, das Unterhaltung bringt. Ich möchte, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer durch die App mehr über MIL lernen, damit sie eigene, kluge Entscheidungen treffen können. Wenn du weißt, wie du zwischen Fake und Fakt unterscheidest, dann kannst du auch den Menschen um dich herum helfen, besonders hier in unserer Gesellschaft.“

„Meine Eltern waren stolz auf mich“

Gemeinsam erstellten die Jugendlichen ein Konzept mit Details zur Spielidee, Definition der Zielgruppe, inhaltlichen Kriterien, und Lösungsansätzen. Das Team von PYALARA gab Feedback und ergänzte technische Details. Anschließend wurde die App mit Unterstützung von professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern programmiert – und aus den Ideen der Jugendlichen entstand ein digitales, interaktives Spiel.

Die App richtet sich primär an Jugendliche, kann aber von allen Altersgruppen genutzt werden. So konnte Nadia Abdelal auch ihre Familie für das Spiel begeistern: „Natürlich mussten meine Freunde und meine Familie die App herunterladen. Ich habe den Link mit allen geteilt, wir haben sogar eine Art Spieleabend organisiert. Meine Eltern fanden die App gut und waren stolz, dass ich daran mitgearbeitet habe. Mein Bruder hat sich sogar direkt für das nächste MIL-Camp von PYALARA angemeldet.”

Das Konzept einer interaktiven App, die Spaß und Wissensvermittlung vereint, scheint bei "Guardian of the Planet" aufzugehen, findet auch MIL-Trainer Hatem Abuzaid: „Das Spiel vermittelt wichtige Informationen und nutzt verschiedene Methoden zur Lösungsfindung. Auf diese Weise kann es kritisches Denken schulen und den jungen Nutzerinnen und Nutzern helfen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, zukünftig Krisen zu meistern und kreative Lösungen zu finden, sei es zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit oder in einem anderen Lebensbereich.“

"Die App kann kritisches Denken schulen", sagt MIL-Trainer Hatem Abuzaid.

Diese Einschätzung teilt auch Roaa AbuRmeleh, MIL-Mulitplikatorin von PYALARA: "Das Feedback, das wir bisher erhalten haben, ist sehr positiv. Die jungen Leute lieben "Guardian of the Planet" aus zwei Gründen, erstens ist es ein digitales Spiel und das führt ganz automatisch dazu, dass man tief in das Thema einsteigen und sich damit auseinandersetzen muss. Zweitens schafft es gleichzeitig Spannung und Abenteuer. Wir müssen noch mehr Energie in die Verbreitung der App stecken, damit sie jeden Haushalt in den Palästinensischen Gebieten erreicht. Dazu braucht es mehr Werbung bei den Jugendlichen und ihren Eltern."

"Ganz ehrlich: Ich bin stolz auf mich und mein Team", zeigt sich auch Nadia Abdelal begeistert über den Erfolg der App. "Anfangs fühlte sich das alles überhaupt nicht real an, wir hätten nicht gedacht, dass am Ende wirklich eine App entsteht, die Leute nutzen würden. Ich dachte das ist ein Projekt und wir geben ein bisschen Input. Aber jetzt kann ich das Resultat sehen – und das finde ich ziemlich beeindruckend."

Die App "Guardian of the Planet" (in arabischer Sprache) kann kostenfrei im App-Store heruntergeladen werden:

Download Android

Download Apple