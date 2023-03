Wie vermittle ich jungen Menschen grundlegende Fähigkeiten im kritischen Umgang mit Medien und Desinformation? Dieser Herausforderung hat sich die guatemaltekische Partnerorganisation Comunicares gestellt – und ein Rollenspiel entwickelt, das sich an der Lebensrealität von indigenen Jugendlichen orientiert. "Tinamit" heißt die App, die "Dorf" in vielen Maya-Sprachen bedeutet. Der Name enthält gleichzeitig die Abkürzung "AMI", die spanische Bezeichnung für Media and Information Literacy (MIL).

In einer dörflichen Gemeinschaft spielt auch die Handlung der App, die es den jungen Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, in die Welt von fünf jungen guatemaltekischen Protagonistinnen und Protagonisten einzutauchen. In Alltagssituationen müssen sie Entscheidungen treffen und bestimmen so den weiteren Verlauf des Spiels. Zum Beispiel: Wie gehe ich mit unseriös erscheinenden Ketten-Nachrichten auf WhatsApp um, die für Arbeits- oder Ausbildungsangebote in der Hauptstadt oder im Ausland werben?

Die Nutzerinnen und Nutzer interagieren anhand von Gesprächen der Figuren und entscheiden so, wohin sie als nächstes gehen.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Was ist "Tinamit"? Das Wort bedeutet „Dorf“ in mehreren Maja-Sprachen. Die App bietet eine Art Rollenspiel, in dem die Spielenden in Alltagssituationen Entscheidungen treffen und Probleme lösen müssen.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Spielen, analysieren, Alternativen entdecken Der kritische Umgang mit Desinformation spielt eine zentrale Rolle. Dabei orientiert sich die App an ihrer jungen Zielgruppe – und der Realität von indigenen Jugendlichen in dörflichen Gemeinschaften in Guatemala.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Medienkompetenz per App Die fünf Protagonistinnen und Protagonisten des Spiels, junge Menschen aus Guatemala, repräsentieren dabei die fünf wichtigsten Fähigkeiten im Bereich Media and Information Literacy (MIL).

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Lupita: Access Da gibt es Lupita, die in einem Buchladen arbeitet und sich um Online- und Offline-Information kümmert. Sie steht für Zugang zu Informationen zum Lösen von Problemen.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Ana: Analyse Ana ist eine aufmerksame, analytisch denkende und vorsichtige Studentin. Sie steht für den kritischen Umgang mit unseriösen Online-Angeboten.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Cristian: Creation Cristian ist ein sehr aktiver Social-Media-Nutzer. Er steht für die verantwortungsbewusste Erstellung von digitalen Inhalten.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Sofia: Reflection Sofia arbeitet als Lehrerin, ist selbst reflektiert und vermittelt auch ihren Schülerinnen und Schülern den kritischen Umgang mit Desinformation. Sie steht für die kritische Beobachtung von Nachrichten und möglichen Betrugsmaschen im Internet.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Mark: Action Marc ist ein junger TukTuk-Fahrer, der stehts versucht, den Menschen in seiner Gemeinschaft zu helfen. Er steht handelt aktiv - gegen lokale Gerüchte, die die Gemeinschaft unter Druck setzen.

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Junior Gutiérrez, 17 Jahre alt, Zona K'iche' “Es ist wichtig zu wissen, wie man richtige von falschen Informationen unterscheidet. Denn manche Menschen nutzen die Bedürfnisse anderer aus, um sie zu betrügen und hinters Licht zu führen. Daher sollten wir erst zögern und nach konkreten und verlässlichen Informationen suchen.”

MIL goes Viral: die guatemaltekische Spiele-App "Tinamit" Reyna Cun, 15 Jahre alt, Kaqchikel-Gegend "Ich habe gelernt abzuwarten, bevor ich einer Quelle vertraue, und nicht einfach Informationen oder persönliche Daten an jemanden weiterzugeben, den ich nicht kenne.”



Das MIL-Spiel "Tinamit" wurde im Rahmen des GKI-Projekts "MIL goes viral" entwickelt. Die Konzeption basiert auf einer Studie von Comunicares, Partnerorganisation der DW Akademie in Guatemala. Die Studie zeigt auf, wie junge Menschen mit eingeschränktem Internetzugang mit Informationen umgehen und beispielsweise ihre Maya-Sprachen in den Sozialen Medien verwenden.

An der Entwicklung der App waren mehrere junge Menschen aus insgesamt vier Maya-Gemeinschaften beteiligt. Auf ihren Erfahrungen basieren die vier Protagonistinnen und Protagonisten des Spiels und die Darstellung der dörfliche Gemeinschaft. So zeigt das Spiel auf authentische Art und Weise die guatemaltekische Kultur und die Art und Weise, wie Informationen in den Dörfern zirkulieren und fordert die jungen Nutzerinnen und Nutzer auf, selbst kritische Entscheidungen zu treffen. Inzwischen ist die App fester Bestandteil der Ausbildungsangebote zur Vermittlung von Medienkompetenz von Comunicares.