Unsere Ehemaligen

Maximiliane Koschyk, Hauptstadt-Korrespondentin bei der Deutschen Welle

"Alles noch mal in Frage stellen: das journalistische Handwerk, die Medienbranche, die eigenen Stärken und Schwächen. 'Das wurde schon immer so gemacht' genauso zu hinterfragen wie das, was im Netz viral geht. Scheitern dürfen. Lernen, was redaktionelle Verantwortung zu übernehmen heißt, in einem internationalen Team für ein internationales Publikum: Haltung. Das macht das DW-Volontariat aus."