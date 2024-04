"Colmena hat die Produktion und Verbreitung unserer Inhalte revolutioniert"

Ein Blick in den Bienenkorb: Wie Community-Medien aus Lateinamerika und Afrika mit der Colmena-App arbeiten

Lokale Sprache im World Wide Web: Radio Ada, Ghana

Olivia Serwa Waree von Radio Ada in Ghana übersetzt täglich internationale Nachrichten in die lokale Sprache Dangme. "Ich möchte dabei vor allem den Bedürfnissen der Frauen aus den Gemeinden gerecht werden." Die Toolbox Colmena macht es für sie nun möglich, Inhalte gezielt auch in den Sozialen Medien zu veröffentlichen.