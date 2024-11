Das Team Communication Consultancy der DW Akademie arbeitet jenseits der traditionellen Medien überwiegend mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Universitäten und anderen Institutionen im Globalen Süden. Es bietet sein umfassendes Know-how zur Strategieentwicklung an, damit ihre Standpunkte in der Öffentlichkeit gehört und diskutiert werden.

Die Beratungs- und Fortbildungsangebote basieren auf bewährten Methoden und sind auf die Herausforderungen einer digitalisierten Öffentlichkeit ausgerichtet. Dabei arbeitet Communication Consultancy verstärkt mit methodisch fortgebildeten Berater*innen und Expert*innen aus dem Globalen Süden. Communication Consultancy unterstützt Partnerorganisationen und Kundinnen und Kunden dabei, eine effektive Kommunikation aufzubauen, Desinformation zu bekämpfen und Fakten in den Vordergrund zu rücken.

Um dies zu erreichen, bietet Communication Consultancy der DW Akademie umfassende Kommunikationsberatung und maßgeschneiderte Trainings an. Dabei wird zunächst standardmäßig eine systematische Analyse des Status quo vorgenommen, die die Kommunikationsperformance in verschiedenen Bereichen und das Kommunikationsumfeld beleuchten. C-Sprint heißt dieses Vorgehen. Daraus ermitteln sich Fortbildungs- und Beratungsbedarfe, die dann gemeinsam priorisiert und umgesetzt werden können.

Digitale Herausforderungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wenn Kommunikationsstrategie, Kernbotschaften und Zielgruppen klar definiert sind, geht es nicht selten um Fragen, wie man als Kommunikationsprofi Künstliche Intelligenz für seine Arbeit nutzen kann und welche ethischen Fragen dabei zu berücksichtigen sind. Wie reagiert man am besten auf Falschinformationen, die verbreitet werden, ohne Desinformation in den Algorithmen gestützten Sozialen Medien dabei noch zu verstärken? Welche Informationsprodukte sind zielführend für das spezifische Kommunikationsziel?

Ist es eher der klassische Medienauftritt vor Mikrofon und Kamera, das Expertinnen- oder Experteninterview, der neue TikTok-Kanal, ein Newsletter, Podcasts oder z.B. ein Visibility-Event? Was kosten diese Produkte meine Organisation kurz- und längerfristig? Welche Aspekte der digitalen Sicherheit sind zu beachten und strukturell in der Organisation zu verankern? Das Team von Communication Consultancy arbeitet und berät erfolgreich weltweit zu diesen Fragestellungen.

Neben den erwähnten Ansätzen, bedingt durch die digitale Transformation der Informationsökosysteme, sind auch klassische Fertigkeiten der Pressearbeit weiterhin relevant:

Wie muss eine Pressemitteilung aussehen, damit sie wirklich verstanden wird? Was macht eine informative Homepage einer NGO oder einer Behörde aus? Wie organisiert man eine gute Pressekonferenz, und wie nimmt man die Anliegen der Journalistinnen und Journalisten ernst? Gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort entwickeln Communication Consultancy Strategien für eine erfolgreiche und faktenbasierte Pressearbeit. Die Berater und Beraterinnen spielen konkrete Krisenszenarien durch und unterstützen dabei, die Strukturen in den Pressestellen so anzupassen, dass die Mitarbeitenden auch in brenzligen Situationen schnell und angemessen reagieren können. Dazu kommen Medientrainings, in denen die Kundinnen und Kunden und Projektpartner ganz praktisch auf Auftritte vor der Kamera und für Pressestatements vorbereitet werden.

Den demokratischen Diskurs stärken

Als Teil der DW Akademie, verfolgt Communication Consultancy das Ziel, den demokratischen Diskurs zu unterstützen. Damit Journalistinnen und Journalisten ihrer Kontrollfunktion tatsächlich nachgehen und die Öffentlichkeit umfassend informieren können, müssen ihnen kompetente Akteure, sprechfähige Verantwortliche von Verbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Regierungsstellen, gegenüberstehen. Solche, die mit ihnen kooperieren und ihnen die notwendigen Informationen in einer verständlichen Form zur Verfügung stellen.

Sprechen Sie uns an für mehr Informationen zum Angebotsportfolio der Communications Consultancy.