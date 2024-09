Die Forschungsaktivitäten innerhalb des Studiengangs International Media Studies sind von hoher Bedeutung und neben der Lehre ein wichtiges strategisches Feld. Ziel sämtlicher Forschungsprojekte ist es, den fachlich-akademischen Austausch zu fördern und die Forschung auf verschiedenen Teilgebieten der internationalen Medien zu intensivieren.

Eine hohe Bedeutung kommt dabei der empirischen Sozialforschung und kommunikationswissenschaftlichen Methoden zu. Untersucht werden insbesondere anwendungsorientierte Forschungsfragen mit Bezug zur Medien- und Entwicklungszusammenarbeit.



Durch die enge Zusammenarbeit mit Universitäten, Think Tanks und Forschungsinstituten im In- und Ausland bietet der Masterstudiengang zahlreiche Möglichkeiten für Nachwuchsforschende und etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dazu gehört die Teilnahme an Konferenzen ebenso wie die Mitwirkung an Forschungsprojekten, Publikationen und Hochschulpartnerschaften.