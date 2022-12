DW Akademie in Kambodscha

Die Presse- und Informationsfreiheit in Kambodscha ist eingeschränkt. Die meisten Fernseh- und Radiosender stehen unter staatlicher Kontrolle oder sind im Besitz von regierungsnahen Geschäftsleuten. In den letzten Jahren mussten fast alle unabhängigen Medien schließen. Selbstzensur ist unter Journalisten weit verbreitet, da kritische oder investigative Berichterstattung rechtliche Folgen haben kann.

Die digitalen Entwicklungen und das Internet bieten jedoch Alternativen für den Zugang zu Informationen. Vor allem junge Kambodschanerinnen und Kamboschaner nutzen Social-Media-Plattformen wie Facebook, um sich zu informieren und Ideen auszutauschen. Für viele ist Facebook inzwischen die wichtigste Informationsquelle.

Unsere Aktivitäten

In der streng kontrollierten Medienlandschaft des Landes spielen die sozialen Medien eine wichtige Rolle für die Kommunikation und die Verbreitung von Informationen. Vor allem in den Provinzen fehlt es den Menschen jedoch oft an wichtigen Fähigkeiten für den richtigen Umgang mit sozialen Medien. Viele erkennen Desinformation nicht und sind sich der Filterblasen und der digitalen Sicherheit nicht bewusst.

Die DW Akademie und ihre kambodschanischen Partner führen daher Projekte durch, um die Medien- und Informationskompetenz (MIL), vor allem die der jungen Bevölkerung des Landes, zu verbessern. Diese MIL-Projekte richten sich auf unterschiedliche Weise an Schüler und junge Erwachsene.

Die DW Akademie unterstützt auch kambodschanische Medien-NROs bei der Erstellung von MIL-bezogenen Inhalten, sowohl für traditionelle als auch soziale Medien. Ihre MIL-Videos, -Artikel und -Programme sind auf Jugendliche und junge Erwachsene zugeschnitten, um ihnen zu ermöglichen, soziale Medien verantwortungsvoll zu nutzen.

Gemeinsam mit dem Cambodian Center for Independent Media (CCIM) hat die DW Akademie junge Kambodschanerinnen und Kambodschaner zu MIL-Trainerinnen und Trainern ausgebildet. Sie bieten nun wöchentliche Medientrainings für Studenten an der Paññāsāstra Universität in Phnom Penh sowie MIL-Blockseminare für Studenten an zwei ländlichen Universitäten an.

Darüber hinaus entwickeln die DW Akademie und ihre Partner ein MIL-Netzwerk, das alle kambodschanischen MIL-Akteure, die lokale Tech-Community und digitale Start-ups miteinander verbinden soll. Dieses Netzwerk wird eine kambodschanische MIL-Gemeinschaft aufbauen, die Nachhaltigkeit des Projekts erhöhen und MIL im Land fest verankern.

Finanzierung: Deutsches Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Programmdirektorin: Sabina Casagrande

Standorte: Phnom Penh, Siem Reap, Battambang

Lokale Partner: Kambodschanisches Zentrum für unabhängige Medien (CCIM), Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Open Institute, Paññāsāstra-Universität Kambodscha

Schwerpunkte: Bürgerbeteiligung, Medienkompetenz, Beteiligung benachteiligter Gruppen