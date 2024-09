Das Volontariat der Deutschen Welle: eine Reise um die Welt in 18 Monaten. Stagen (Redaktions-Stationen) in unseren Fachredaktionen verschaffen Ihnen Einblicke in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Nachrichten oder Sport. Chinesisch, Farsi oder Spanisch – entsprechend Ihrer Sprachkenntnisse unterstützen Sie die Redaktionen der DW-Programmsprachen. Dabei werden Sie vom ersten Tag an in den Redaktionsalltag mit einbezogen: Sie schreiben Beiträge, produzieren Reportagen, führen Interviews, betreuen Social Media Kanäle, produzieren Podcasts im Fernsehen und Radio mit. Herzstück der Ausbildung sind unsere Praxisseminare.