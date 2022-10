Was ist die Wahlstation?

Wir können einiges an journalistischer Ausbildung bieten. Aber manchmal braucht es den Blick über den Tellerrand. Deswegen ermöglichen wir unseren Volontärinnen und Volontären, einen Monat in einer Redaktion ihrer Wahl zu verbringen. Bei der Wahlstation können Sie selbst entscheiden, wo Sie gerne weitere Erfahrungen sammeln möchten. Es kann wirklich alles sein, ein Sender, einem Verlag, eine Pressestelle oder Produktionsfirma – Möglichkeiten gibt es viele. Die Wahlstation organisieren Sie selbst, wir beraten und unterstützen Sie dabei. Anders als bei den Redaktions-Stationen in Brüssel oder Washington übernehmen wir keine anfallenden Reise- und Unterbringungskosten.

Wo kann man denn seine Wahlstation machen?

Sie können selbst entscheiden, wo Sie gerne Ihre Wahlstation absolvieren wollen. Einige Volontärinnen und Volontäre nutzen die Gelegenheit und sammeln weitere Erfahrungen im Ausland: bei CNN in Atlanta, bei einem Bürgerradio in Namibia oder bei einer Online-Redaktion in Kolumbien. Andere zieht es zu einer Tageszeitung, einer Pressestelle oder in die Lokalredaktion einer Landesrundfunkanstalt. Hier eine kleine, nicht repräsentative Auswahl von Redaktions-Stationen, für die sich unsere Volontärinnen und Volontäre in der Vergangenheit entschieden haben:

• Financial Times, London

• funk, Mainz

• i24news, Tel Aviv

• Pressestelle Human Rights Watch, Berlin

• The Guardian, London

• Goethe-Institut Kanada

• Redaktion "11 Freunde", Berlin

• Spiegel Online, Hamburg

• Tagesschau-Redaktion WDR, Köln

• Namibian Broadcasting Corporation (NBC), Namibia