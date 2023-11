Ausbildungsverlauf

Das zweisprachige Internationale Volontariat (Deutsch/ Englisch) ist:

Das Volontariat der Deutschen Welle ist eine 18-monatige journalistische Ausbildung.

Dabei wechseln sich Seminare und Redaktions-Stationen ab - so können Sie Ihr neu gelerntes Wissen direkt in den Redaktionsalltag einbringen.

In der Regel sind die Volontär:innen von Januar bis Ende Oktober in Bonn, in diesem Zeitraum finden die Seminarblöcke und Redaktionsstationen in den Bonner Redaktionen statt.

Der November und Dezember ist für eure Wahlstation und euren Jahresurlaub vorgesehen.

Ab Januar geht es dann in eines der DW Außenstudios und in die Berliner Redaktionsstudios; der genaue Zeitraum für euren Aufenthalt in den Außenstudios ist von Volo zu Volo unterschiedlich und wird spätestens zu Beginn des Volontariats bekannt gegeben (in einem Studio können maximal zwei Volos gleichzeitig hospitieren).

Während des Volontariats absolvieren Sie: