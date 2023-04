Wie geht es für die IMS-Stipendiatinnen und Stipendiaten weiter?

Nach drei erfolgreichen und spannenden Semestern an der DW Akademie in Bonn sind die zehn BMZ- und DAAD-Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus Ghana, Mexiko, Kolumbien, Uganda, Äthiopien, Usbekistan, Indonesien und Peru Ende Februar 2023 in ihre Heimatländer zurückgekehrt, um dort ihr Studium abzuschließen.

Dieser neue Ansatz des Masterstudiengangs wurde eingeführt, um eine stärkere Regionalisierung zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wurden Kooperationsvereinbarungen mit Partneruniversitäten in den Heimatländern der Studierenden geschlossen, an denen sie beim Schreiben ihrer Masterarbeiten betreut werden.

Diese regionale Verankerung soll dazu beitragen, dass mehr international qualifizierte Medienschaffende vor Ort zur Verfügung stehen und die Integration in den heimischen Arbeitsmarkt sowohl für Nachwuchskräfte als auch für zukünftige Führungskräfte im Medienbereich erleichtert wird.

Wir wünschen allen Teilnehmenden ein erfolgreiches und produktives letztes Semester!



Erfahrungsberichte einiger Stipendiatinnen und Stipendiaten finden Sie demnächst hier.