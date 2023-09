Wir suchen Menschen aus der ganzen Welt, die sich für eine umfassende, qualitativ hochwertige journalistische Ausbildung bei einem internationalen Sender interessieren. Als Bewerberin oder Bewerber sollten Sie über journalistische Erfahrungen verfügen oder den Wunsch verspüren, aus anderen Bereichen, wie Rechts-, Wirtschafts- oder Naturwissenschaften und Technik/IT, in den Journalismus zu wechseln. Wir suchen aufgeschlossene Menschen voller kreativer Ideen und insbesondere Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen. Social Media sollte kein Fremdwort für Sie sein und Sie sind in der Lage, selbstständig zu denken und eigene Ideen zu entwickeln.

Das Volontariatsprogramm der DW deckt das gesamte Spektrum an Fähigkeiten ab, die eine Journalistin und ein Journalist der Zukunft brauchen: TV-Moderation, Multimedia-Storytelling, Datenjournalismus, Social Media und Virtual Reality - in Seminaren, Workshops und natürlich in den DW-Redaktionen und Außenbüros. Die Volontärinnen und Volontäre der DW arbeiten regelmäßig an innovativen, internationalen Projekten mit und wurden in den vergangenen Jahren mit dem CNN Journalism Award und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Im Anschluss an das Volontariat werden die Neueinsteigerinnen und -einsteiger in Regel weiter beschäftigt – als Redakteurinnen und Redakteure, Reporterinnen und Reporter oder Korrespondentinnen und Korrespondenten für die DW.

Für das zweisprachige DW-Volontariat (Deutsch/ Englisch) suchen wir:

Muttersprachlerinnen und -sprachler einer DW-Programmsprache, mit hervorragenden Englisch- (C1/C2) und guten Deutschkenntnissen (B1/B2)

Englische Muttersprachlerinnen und -sprachler / Kompetente englische Sprachverwendung (C1/C2) mit guten Deutschkenntnissen (B1/B2)

Deutsche Muttersprachlerinnen und -sprachler / Kompetente deutsche Sprachverwendung (C1/C2) mit hervorragenden Englischkenntnissen (C1/C2)

Die Sprachkenntnisse richten sich nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.

Voraussetzung für die Bewerbung ist außerdem ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung.