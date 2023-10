DW Learn German erreicht eine Million Registrierungen

Seit Oktober 2023 darf sich die DW Akademie über eine Million Registrierungen auf ihrer Plattform „DW Learn German“ freuen. Das sind eine Million Nutzerinnen und Nutzer aus aller Welt, die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Absichten ihre Deutschkenntnisse trainieren oder den Unterricht gestalten. Denn das kostenlose Online-Angebot umfasst sowohl ganze Kurse als auch Einzelbeiträge, erklärt Anfängerinnen und Anfängern das deutsche ABC genauso wie Fortgeschrittenen deutsche Redewendungen und Landeskunde.

Vor allem aber macht das Deutschlernen mit der DW Spaß und ist lebensnah, wie Nutzer Mirzokhid Mukhsidov aus Usbekistan betont. Er hat mit dem Kurs „Nicos Weg“ Deutsch gelernt, der didaktische Inhalte in einer spannenden Videonovela über einen spanischen Studenten und dessen erste Schritte in der neuen Heimat verpackt. „Der Inhalt der Geschichte ist so interessant“, meint Mukhsidov. Man erhalte nicht einfach nur Übungen, sondern kulturelle Eindrücke von Deutschland, die ihm bei anderen Anbietern fehlen würden. Inzwischen lebt Mukhsidov in Deutschland und hat Situationen des Kurs-Protagonisten selbst erlebt – wie etwa bei der Suche nach einer WG: „Ich habe die Infos zur Landeskunde mit meinen Augen gesehen.“

Auch Lehrkräfte loben die Praxistauglichkeit von DW Learn German. Amra Islamagic aus Bosnien unterrichtet seit 15 Jahren Deutsch und findet, dass „Nicos Weg“ eine gute audio-visuelle Ergänzung des Unterrichts ermöglicht. Außerdem sei der Kurs eine „Erfrischung für die Lernenden“, wenn ihre Konzentration nachließe. Für Islamagic ist DW Learn German aber auch noch aus einem anderem Grund attraktiv. Als Schülerin habe sie von einem Job als Journalistin geträumt, sagt die Lehrerin, „das ist auch ein Motiv, weshalb ich persönlich vom Material begeistert bin und es gerne auch im Unterricht verwende.“

Deutschlernangebote sind ein Alleinstellungsmerkmal der DW

Nachrichten zum Deutschlernen sind schon lange ein Alleinstellungsmerkmal des Auslandsenders. Aber auch Telenovelas und Musik sind inzwischen auf DW Learn German zu finden. Dabei werden sämtliche die meisten multimedialen Inhalte der Plattform von interaktiven Aufgaben begleitet, die direkt online bearbeitet werden können und ein unmittelbares Feedback liefern.

Wer sich zusätzlich registriert, kann Lernfortschritte nachverfolgen und abspeichern. Nutzende haben so die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo zu lernen, ihre Schwächen zu identifizieren und Stärken auszubauen. Rund 58 % der Plattformbesuche entfallen mittlerweile auf registrierte Nutzende. Dazu André Moeller, Head of Educational Programs der DW Akademie: „Dass unser Deutschlern-Angebot so viel Zuspruch findet, freut uns sehr. Die vielen Registrierungen zeigen eindrucksvoll, dass sich die Lernenden engagiert und umfassend mit den Inhalten auseinandersetzen. Sie sind langfristig an der deutschen Sprache und dem Angebot der Deutschen Welle interessiert.“

Auch in Zukunft werde das Angebot weiterwachsen, so André Moeller. Für das kommende Jahr ist geplant, die bisher 15 Lernsprachen der Plattform um weitere Versionen zu ergänzen. Neue Formate stehen ebenfalls auf dem Programm, um noch mehr Menschen den Zugang zur deutschen Sprache und Kultur zu ermöglichen.

