Mobil und kostenlos Deutsch lernen mit „Einhorn-Rock“ und Telenovela

Die Telenovela „Nicos Weg“ bietet ab dem Sprachniveau A1 die Möglichkeit, mit 228 Lektionen Deutsch zu lernen oder das bisher Gelernte zu vertiefen. Die Lernenden begleiten den jungen Spanier Nico bei seiner Ankunft in Deutschland und meistern mit ihm den aufregenden Alltag in der neuen Heimat. Den Kurs gibt es in 14 Sprachen, unter anderem auf Arabisch, Brasilianisch, Englisch, Französisch, Farsi und Ukrainisch.

Für Fortgeschrittene gibt es langsam gesprochene Nachrichten oder – in Kooperation mit dem Goethe-Institut – Musik zum Deutschlernen. Mit Textzeilen wie „Sprache ist der Schlüssel, dein Herz ist das Schloss“ begeistert die Band ok.danke.tschüss für die deutsche Sprache. Die Mannheimer Band beschreibt ihren poetischen Musikstil selbst als „Einhorn-Rock“. Interaktive Aufgaben ergänzen die Musik. Sie können direkt am Smartphone oder Tablet bearbeitet werden – so erhalten Nutzende ein unmittelbares Feedback. Angebote in Sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Twitter und TikTok ermöglichen darüber hinaus Interaktion.

Lehrenden, die das kostenlose Unterrichtsmaterial im Unterricht einsetzen wollen, wird umfassendes Begleitmaterial zum Download angeboten. Arbeitsblätter, didaktische Tipps oder gleich ganze Unterrichtsstunden: Das alles kann natürlich auch offline genutzt werden.

