Country Queen: Kenias erste Netflix-Serie feiert Deutschlandpremiere

Korruption, Stadt-Land-Gefälle, die gesellschaftliche Rolle der Frau: Um diese Themen dreht sich die von der DW Akademie unterstützte fiktionale Serie „Country Queen“, die erste Netflix-Serie aus Kenia – und der gesamten Region. Ab 15. Juni ist die Serie nun auch in Deutschland und Frankreich in der Mediathek des deutsch-französischen Senders Arte zu sehen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Akisa, eine junge Frau, die ihr Dorf verlassen hat, um ein neues Leben in der Metropole Nairobi zu beginnen. Doch während eines Besuchs bei ihrem kranken Vater findet sie heraus, dass eine Bergbaufirma in der Nähe ihres Heimatdorfes Gold entdeckt hat. Die Vergangenheit holt Akisa ein und sie muss sich entscheiden, was für sie im Leben zählt.

An der Serie haben Filmemacherinnen und Filmemacher mit Unterstützung der DW Akademie und ihrem Partner Good Karma Fiction fünf Jahre lang gearbeitet. Lokale Fachexpertise in allen Bereichen der Filmproduktion, von Schauspiel und Regie bis hin zu Kamera und Make-Up konnte im Zuge der Produktion aufgebaut werden – und weckte schließlich das Interesse des Streamingdienstes Netflix. Ein großer Erfolg für den kenianischen Kreativsektor.

Alle sechs Episoden sind bereits im Juli 2022 auf Netflix erschienen, ausgenommen waren Deutschland und Frankreich. Erstmalig ist die Serie nun in der Arte-Mediathek auch in Deutschland und Frankreich zu sehen. Eine TV-Ausstrahlung ist für Donnerstag, 22. Juni, 22:15 Uhr auf Arte geplant.