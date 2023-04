Wo kann ich parken?

An unserem Standort in Bonn können Sie die Besucherparkplätze in der Tiefgarage nutzen. Die Einfahrt befindet sich in der Charles-de-Gaulle-Straße.



Unsere Gebäude am Standort Berlin verfügen über keine eigenen Stellplätze. Bitte greifen Sie auf das öffentliche, kostenfreie Parkangebot zurück oder nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Das Gebäude der DW Akademie in Berlin befindet sich gut erreichbar in zentraler Lage in Berlin-Mitte.



Die Anfahrtsskizzen, in der auch Verbindungen für den öffentlichen Nahverkehr genannt werden, finden Sie unter Downloads.