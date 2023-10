Wie läuft das Bewerbungs- und Auswahlverfahren ab?

Das Bewerbungsverfahren für das zweisprachige Internationale Volontariat der Deutschen Welle (Deutsch/Englisch) besteht aus drei Stufen.

Erste Stufe

In der ersten Stufe bewerben Sie sich über unser Online-Bewerbungsportal. Dort füllen Sie alle allgemeinen Informationen zu Ihrer Person aus und laden Nachweise über Ihr Studium oder Ihre Ausbildung hoch. Hier werden Sie auch um eine oder mehrere Arbeitsproben gebeten (maximal 3).

Sie können Ihre Arbeitsproben in einem oder mehreren Formaten Ihrer Wahl hochladen (Video, Audio, Text, Social Media Posts). Wichtig ist, dass die Arbeitsproben in einer der DW-Programmsprachen sind. Gerne können Sie die Arbeitsproben auch in verschiedenen Sprachen hochladen, sofern sie zu den DW-Programmsprachen gehören. Eine beglaubigte Übersetzung Ihrer Arbeitsproben ist nicht notwendig.

Am Schluss der Online-Bewerbung warten noch einige Fragen und Aufgaben auf Sie, die Sie mit möglichst viel Kreativität beantworten sollen.

Bewerbungen, die Sie per E-Mail, über Social Media oder auf dem Postweg schicken, werden nicht angenommen.

Zweite Stufe

Etwa 50 bis 60 Bewerberinnen und Bewerber laden wir in der zweiten Stufe Mitte Mai zu einem Online-Assessment Center ein. Das Online-Assessment Center dient dazu, uns ein Bild von Ihrer Kreativität, Ihrem Teamgeist und Ihren Sprachkenntnissen zu machen. Hier warten unterschiedliche Aufgaben auf Sie. Sie schreiben unter Zeitdruck Texte, führen Leitfadengespräche mit Tutorinnen und Tutoren und drehen ein informatives TikTok-Video. Ihre Sprachkenntnisse werden von muttersprachlichen Redakteurinnen und Redakteuren der DW beurteilt.

Dritte Stufe

Es werden 20 Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt und zu einem Auswahlgespräch mit dem Intendanten, der Chefredaktion, den DW-Programmredaktionen und weiteren profilierten Journalistinnen und Journalisten der DW eingeladen.