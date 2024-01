Was ist Media Viability?

Media Viability ist die Fähigkeit von Medienunternehmen und Medienlandschaften, faktenbasierten Qualitätsjournalismus auf nachhaltige Weise zu produzieren. Dies gilt nicht nur für einzelne Medienorganisationen, sondern auch für Netzwerke und die Gesamtsituation eines Landes. Sie umfasst auch weit mehr als die finanziellen Ressourcen eines Unternehmens und schließt die Bewertung des Engagements des Publikums, die Entwicklung von Maßnahmen gegen politische Restriktionen, die Nutzung von technologischen Fortschritten und Netzwerken sowie die Entwicklung geeigneter redaktioneller Strategien ein. Media Viability befasst sich mit der Frage, wie die Medienentwicklung zu einem nachhaltigen Qualitätsjournalismus beitragen kann.

Angesichts des fortschreitenden digitalen Wandels und der sich ändernden Nutzergewohnheiten haben Medien weltweit oft Mühe, finanziell zu überleben und gleichzeitig faktenbasierte Nachrichten für ihr Publikum zu produzieren. Journalistinnen und Journalisten ein existenzsicherndes Gehalt zu zahlen und in eine fundierte Berichterstattung zu investieren, kann sich als schwierig erweisen – vor allem für Medienunternehmen, die kaum die Miete oder Stromrechnungen bezahlen können. Ihre Herausforderung besteht also darin, auch in Krisenzeiten ausreichend lebensfähig und widerstandsfähig zu sein.

Der Kampf ums Überleben

Dies kann in Zeiten des digitalen Wandels, der die Medienbranche mit kreativer, aber manchmal auch zerstörerischer Wirkung erfasst hat, besonders schwierig sein: Die digitale Kommunikation hat die Medienlandschaft für neue Akteure und Möglichkeiten geöffnet, aber auch dem traditionellen Geschäftsmodell der Medien ein Ende bereitet.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie anfällig Medien für plötzliche Erschütterungen und Störungen sein können. Die meisten hatten unabhängig von ihrem Standort zu kämpfen, wobei einige von gewaltsamen Konflikten, andere von der Coronavirus-Pandemie, Naturkatastrophen, Inflationsspiralen, Wirtschaftsabschwüngen oder einer Kombination davon betroffen waren. Dies sind zusätzliche Bedrohungen für die Lebensfähigkeit der Medien, ebenso wie autoritäre politische Regime, schwindendes öffentliches Vertrauen und mangelnde Regulierung digitaler Plattformen.

Infolgedessen haben kommerzielle und gemeinnützige Medien Schwierigkeiten, tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und Zugang zu externem Fachwissen zu erhalten. Das Publikum zögert, für Inhalte zu bezahlen, und die rechtlichen Rahmenbedingungen begünstigen einige wenige digitale Akteure wie die dominierenden Social-Media-Plattformen. Die redaktionelle Unabhängigkeit und das Medienumfeld stehen unter enormem Druck, ohne dass es einen Konsens darüber gibt, wie die Herausforderungen zu bewältigen sind, oder eine gemeinsame Sprache, um sie zu beschreiben.

Überlebensfähige Medien und freie Meinungsäußerung gehen Hand in Hand

Ein vielfältiges und lebensfähiges Medienökosystem ist für die freie Meinungsäußerung und den Zugang zu Informationen von entscheidender Bedeutung. Wenn jedoch kritische, unabhängige Stimmen verstummen, wird die Kernaufgabe der Medien unmöglich: die Öffentlichkeit mit relevanten und verlässlichen Informationen zu versorgen, die Mächtigen zu überwachen und zur Rechenschaft zu ziehen, Minderheiten Gehör zu verschaffen, und verlässlich über gesellschaftliche Entwicklungen zu berichten.

Akteure, die darauf abzielen, freie Medien einzuschränken und die öffentliche Debatte zu manipulieren, konzentrieren sich oft auf die Ungleichgewichte oder Schwächen innerhalb der Mediensysteme und nutzen finanzielle Mittel, um ihre Agenda zu bestimmen. Deshalb sind lebensfähige Medien von öffentlichem Interesse für den Schutz der Meinungsfreiheit und der demokratischen Werte von entscheidender Bedeutung.

Media Viability: der Ansatz der DW Akademie

Media Viability wird oft mit Begriffen wie "Mediennachhaltigkeit", "finanzielle Nachhaltigkeit", "Geschäftsfähigkeit" oder "wirtschaftliche Nachhaltigkeit" der Medien verwechselt. Sie haben jedoch keine gemeinsame Strategie, und die meisten Ansätze konzentrieren sich auf Geschäftspläne und andere monetäre Aspekte.

Die DW Akademie verwendet einen umfassenden Ansatz für Media Viability, der das Gesamtbild und die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen berücksichtigt, unter denen die Medien arbeiten. Auch das Management-Know-how der einzelnen Medienunternehmen spielt eine Rolle: strategisches Denken, Flexibilität und ein Geschäftsmodell, das alle Bereiche der Organisation berücksichtigt, wie z. B. die Einbindung des Publikums, Netzwerke und die Fähigkeit, qualitativ hochwertigen, ethischen Journalismus zu produzieren.

Darüber hinaus müssen Medienorganisationen, Verbände, Expertinnen und Experten wissen, wie sie für ihre Rechte eintreten und den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu Themen wie der Regulierung von Plattformen führen können. Für Medienunternehmen ist es außerdem wichtig zu verstehen, wie digitale Plattformen funktionieren und wie sie diese zu ihrem Vorteil nutzen können, um überlebensfähig zu bleiben.

Im Idealfall arbeiten die Medien in einem Ökosystem, das den Journalismus im öffentlichen Interesse fördert und den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu relevanten und vertrauenswürdigen Informationen bietet. Dies setzt voraus, dass Medienorganisationen über die notwendigen Ressourcen – Geld, Zeit und Fachwissen – verfügen, um ausgewogene und verlässliche Nachrichten und Informationen im Dienste der Gesellschaft zu produzieren.

Die DW Akademie stärkt deshalb: