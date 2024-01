Volontariat 2024/2025: Die neuen DW-Volontärinnen und Volontäre stellen sich vor

Aline Spantig

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Eigentlich sollte Neurowissenschaftlerin mein Plan B sein. Aber vermutlich würde ich für Gäste kochen. Leckeres Essen macht mich einfach zu glücklich.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Ich träume von extra Räumen mit Yogamatten an jeder Bahnstation und jedem Flughafen. Während man sowieso wartet, kann man gleich seinen Nacken durchdehnen und den Rücken knacksen lassen. Wäre das nicht praktisch?

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Ich bewundere den Weltrekordhalter Powell Janulus, der 42 Sprachen fließend spricht. Ja, 42 Sprachen! Am liebsten würde ich sein geniales Gehirn in meinem Kopf duplizieren. Damit würde ich gerne um die Welt reisen und Menschen in ihrer Muttersprache interviewen.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Microlernen anstatt Doomscrolling fände ich toll.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Mein Surfboard.

Anna Chaika

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Beiger Trenchcoat, schwarze Sonnenbrille... ich wäre definitiv Privatdetektivin. Menschen beobachten, nach Beweisen suchen, unter dem Schleier der Verschwiegenheit operieren, bis ich ihren Seelen und Geheimnissen auf den Grund gehe, um Persönlichkeiten zu enträtseln und die Wahrheit zu enthüllen.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Spezielle Chips, die in das Gehirn einer Person eingesetzt werden und ihre Erinnerungen an bestimmte Ereignisse übertragen. So können wir wichtige Unfälle oder Situationen nachstellen. Und es wird einfacher, Bösewichte zu verhaften. Denn es wird nicht mehr nötig sein, komplizierte Beweise zu sammeln, sondern die Erinnerungen einer Person werden perfekt als zuverlässiger Beweis dienen.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Ich würde gerne mit Francisco Goya ein Glas Whiskey Sour trinken. Ich würde Goya nicht nur fragen, von welchen Emotionen er sich bei der Schaffung der berühmten „Los caprichos“ leiten ließ, sondern ihn auch nach den Quellen seiner lebendigen Inspiration und seiner Sicht auf unsere modernen Ereignisse befragen.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Ein Video zeigt, wie Menschen auf der Suche nach Tik Tok-Trends durch den Feed scrollen und dann plötzlich ihre Telefone liegen lassen und ihr echtes Leben leben, in dem sie nicht den Bildschirm, sondern das Gras berühren.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Mein Teddybär. Ich habe ihn seit meiner Kindheit und er ist in schwierigen Momenten immer bei mir. Als der Krieg in der Ukraine begann, habe ich aus meiner Wohnung keine Wertsachen, sondern nur Mischa mitgenommen und bin mit ihm in die Luftschutzkeller gegangen. Natürlich ist er auch jetzt mit mir in Deutschland.

Annika Sost

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Schriftstellerin und/oder Verlegerin. (Das eine schließt das andere nicht aus, und alles könnte irgendwann dann auch einmal Hand in Hand gehen)

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Teleportation. Um die Welt zu erkunden und Menschen an verschiedenen Orten zu treffen. Hoffentlich wird das nicht nur weniger zeitaufwendig, sondern auch umweltfreundlicher.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Virginia Woolf und Franz Kafka, und ich möchte mit ihnen über die Liebe sprechen. Sie haben beide die herzzerreißendsten Briefe an die Menschen geschrieben, die sie liebten. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sie sehr interessante und komplexe Charaktere sind, die ich gerne besser kennenlernen würde. Wie wir auf Deutsch sagen: aller guten Dinge sind drei, deshalb würde ich gerne auch Freddy Mercury an den Tisch bitten. Er war eine wirklich inspirierende Seele und ein wunderbarer Künstler. Vielleicht würden wir uns alle eine Flasche Rotwein teilen.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Fremden Menschen auf der Straße Komplimente machen. Ich bin sicher, so etwas gibt es schon, aber man kann nie genug davon haben. Wenn es dazu beiträgt, ein bisschen mehr Freude in der Welt zu verbreiten, dann ist es ein toller Trend.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Wahrscheinlich meine Kopfhörer. Ich liebe es, herumzulaufen und Musik zu hören.

Djamilia Prage de Oliveira

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Popstar!

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Eine allmächtige Röntgen-Brille. Ich möchte in den Spiegel gucken und durch meine Haut sehen können.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Ich würde gerne mit meinem Vater, als er Kind war, einen süßen Becher Açai trinken. Ich möchte wissen, wie sein Leben im Brasilien der 1970er war.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Ich würde gerne sehen, wie junge Leute mit ihren Ideen das Internet zum Besseren verändern. Die Top 10 der nicht-toxischen Social Media Apps, entwickelt von der GenZ, das wär's.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Meine Zahnbürste.

Fernando Mateos Frühbeck

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalist zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Jeder andere kreative und dynamischer Beruf, bei dem ich mich nie langweilen würde: als Künstler, Architekt, Designer oder einfach Rockstar.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Digitale Gerüche. So wie wir Bilder, Videos und Töne in Social Media genießen, wäre es toll, wenn wir ein Rezept, einen Wald oder den Regen durch unser Handy riechen könnten. Das würde eine ganz neue Art der Berichterstattung ermöglichen!

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Paul McCartney, denn wenn man das Leben und die Kunst von jemandem so sehr bewundert, ist es ein unvergessliches Erlebnis fürs Leben, etwas Zeit mit ihnen zu verbringen. Und vielleicht könnten wir auch etwas zusammen singen!

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Ein neuer Trend, der den Prozess und die Arbeit hinter der Erstellung von TikTok-Inhalten zeigt. Es würde eine Art ,,Behind-the-Scenes" von Social Media sein.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Meine Gitarre, die ich versuche, überallhin mitzunehmen, und mit der ich nie aufgehört habe, Spaß zu haben.

Johan Brockschmidt

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalist zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Drehbuchautor. Wenn ich allerdings auf mein 6-jähriges Ich gehört hätte, wäre ich heute Müllmann.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Das Holo-Deck. Dort könnte man alles Vorstellbare simulieren und erleben. So könnte allerdings auch eine Black Mirror Folge beginnen. Ich schaue zu viel Sci-Fi.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Für die interessanteste Konversation: Sam Altman. Um einfach Spaß zu haben: Timmy Trumpet. Für einen Fanboy-Moment: Christopher Nolan oder Aaron Sorkin.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Du und dein Lieblingsmülleimer. Zeig dich mit dem unästhetischsten Mülleimer deiner Umgebung mit Untertiteln wie „So schön“, „Seit drei Jahren werfe ich hier meinen Müll weg. Danke für alles“. Social Media darf gerne mehr für sinnlose Gags genutzt werden.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Die Dusche. Der perfekte Ort, um abzuschalten.

Laura Naima Kabelka ​​​​​​

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

In einem anderen Leben wäre ich vielleicht Sommelière geworden. Aber das könnte ja auch noch werden.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Quantencomputer zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels oder zur Entwicklung von effektiven Entsalzungsmethoden.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?



Ich würde mich gerne mit Angela Davis auf einen Ingwer-Zitronen-Tee verabreden und über ihren Aktivismus, die Zukunft und Resilienz sprechen.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Künstlerinnen und Künstler, die z. B. auf Museumsführungen oder Buchrezensionen reagieren und klarstellen, was sie eigentlich gemeint haben und was reine Überinterpretation ist.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Mein kleiner, wasserfester und bisher unzerstörbarer Lautsprecher.

Omar Alsawadi

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalist zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Ich wäre wahrscheinlich Kulturhistoriker und -kritiker. Ich war immer von Kulturen und ihren Produkten fasziniert und gleichzeitig ihnen gegenüber kritisch. In diesem Bereich kann ich mich verlieren.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Medizinische Fortschritte bei der Heilung psychischer Krankheiten. Wir Menschen haben zurzeit viel erreicht im Bereich der mentalen Gesundheit, allerdings wissen wir immer noch sehr wenig und versuchen oft, nur die Symptome zu behandeln.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Ich würde gerne mit David Foster Wallace einen Kaffee trinken und mich mit ihm mehr über das Fernsehen, die moderne Kultur und Gesellschaft unterhalten. Wallace für mich ist ein sehr inspirierender Autor, der sich viel mit dem modernen Menschen beschäftigt hat.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Ein TikTok Challenge: TikTok für eine Woche deaktivieren und später berichten, was man in dieser Zeit gemacht hat.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Meine Kanne für schwarzen Tee: Sie ist immer meine Begleitung und Rettung.

Rachel Nduati ​​​​​​

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Anwältin für die Rechte indigener Völker oder Historikerin. Ich bin zutiefst fasziniert von indigenen Völkern und hätte gerne mit ihnen zusammengearbeitet und für ihre Rechte gekämpft – besonders in Zeiten wie diesen, in denen ihre Stimmen wichtig sind. Ich bin auch fasziniert von Geschichte und dem Verständnis früherer Ereignisse, weil ich glaube, dass die Geschichte unsere Zukunft prägt.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Eine Zeitreisemaschine. Ich denke, es wäre interessant, in der Zeit zurückzureisen, frühere Zivilisationen zu besuchen und zu erfahren, wie die Welt in der Vergangenheit aussah. Ich würde auch gerne eine Zeitreisemaschine sehen, die in die Zukunft reist.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Ich würde gerne Mursik, ein kenianisches Getränk der Kalenjin, mit Faith Kipyegon trinken.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Da ich die Natur liebe, würde ich vorschlagen, dass ihr alle eure Handys nehmt und filmt wie ihr mit Freundinnen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen in Nationalparks oder Naturschutzgebieten in eurer Gegend tanzt. Nutzt bitte kreative Übergänge!

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Mein Tagebuch. Ja... ich bin ein Tagebuch-Mädchen!

Sa’id Sa’ad

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalist zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Ich würde in einem Inselhäuschen in Trinidad auf Leinwände malen und meine Geschichten völlig Fremden vorlesen, selbst wenn sie sie nicht interessieren.

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Ich möchte die größte digitale Plattform der Welt sehen, auf der mündlich überlieferte afrikanische Geschichten und Volksmärchen in ihrer ursprünglichen Form und Sprache dokumentiert und zugänglich sind. Ach warte, genau das entwickle ich.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Ich würde gerne mit Mamman Shata Tee trinken, einen Mocktail mit Komla Dumor und Kaffee mit Ben Okri.

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Ein Audio-Meme eines kurzen Gesprächs in einem Danfo in Lagos.

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Kunst

Shristi Pal

​​​​​​​

Wenn du dich nicht entschieden hättest, Journalistin zu werden: Welchen anderen Beruf hättest du ergriffen?

Ich war fest entschlossen, nach meinem Psychologiestudium die Geheimnisse des menschlichen Verhaltens zu entschlüsseln. Doch Leidenschaft und Schicksal haben mich zum Journalismus gelockt. Und jetzt entziffere ich Storys und News. Das Leben ist wie eine Sitcom, voller Plot Twists!

Was ist die eine Erfindung oder Innovation, die du zu erleben hoffst?

Eine Sockenlokalisierungs-App wäre spitze! Eine App, die mir hilft, fehlende Socken zu finden, indem sie meine Wäsche scannt und sie anhand von Mustern, Farben oder anderen Merkmalen zuordnet. Dann würde ich nicht ständig mit zwei unterschiedlichen Socken auf der Arbeit auftauchen.

Mit wem würdest du gerne mal ein Getränk deiner Wahl trinken und warum?

Mit dem Komiker Ricky Gervais trinke ich gerne mal ein Lagerbier. Er ist witzig, schlagfertig und dreist. Fast wie ich, und unser Geplänkel wäre legendär!

Die Welt braucht dringend diesen neuen TikTok-Trend:

Allgemeinwissen wieder cool machen! Knackige Infotainment-Inhalte über Geografie, Politik, Kultur und vieles mehr. TikTok kann so viel mehr sein als nur niedliche Katzen und sinnlose Tänze, oder?

Ein Gegenstand/eine Sache, ohne die du dir dein Leben nicht mehr vorstellen kannst:

Meine eigene spezielle Mischung von „Garam Masala“. Ein absolutes Muss für jeden indischen Gewürzschrank. So gut, dass ich es sogar auf mein Frühstückstoast streuen könnte.

​​​​​​​​​​​​​​