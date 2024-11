Sie sind ist Journalisten, Kameramänner, Tontechniker und Cutter in einer Person und können Ereignisse beim Dreh direkt in Bilder und Töne umsetzen: Reporter von heute sind immer häufiger als Ein-Mann-Team unterwegs. Dank immer kleinerer, hochauflösender Kameras können Medienschaffende Geschichten direkter erzählen und dabei einen ganz eigenen Erzählstil entwickeln. Dabei geht es weniger um ausgefeilte Kameraführung als um genaue Beobachtung und schnelle Reaktion auf Ereignisse und Situationen. Richtig eingesetzt kann der Videojournalist Geschichten so einfangen, dass sich die Zuschauer berührt fühlen.



Schnelle, kreative Umsetzung



Es bedarf der Übung, das richtige Gefühl für eine solche Fernsehreportage zu entwickeln: Denn nicht Technik, sondern kreative Ideen bestimmen die Produktion. Auch beim Schneiden geht es weniger um die Beherrschung der vielfältigen technischen Möglichkeiten der Schnittsoftware, sondern darum, Geschichten schnell und trotzdem professionell zu realisieren.



Unser VJ-Training richtet sich an Teilnehmer, die bereits journalistische Erfahrungen mitbringen und ihre filmischen Kompetenzen erweitern wollen. Es sollen dabei die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der VJ-Produktion aufgezeigt werden. Ziel ist es, Filme und Reportagen in guter Qualität selbst zu produzieren - von der Idee bis zur fertigen Mischung.



Inhalt (5 Tage)

• In Bildern erzählen

• Spannung und Dramaturgie

• Realität oder Fiktion

• Szenische Auflösung

• Kameratechnik

• Dreh und Postproduktion

• Texten + Analyse



Zielgruppe

Journalisten mit Erfahrungen als Autoren und Reporter im TV-, Hörfunk- und Printbereich



Ort

DW Akademie, Bonn



Termin

03.-07.02.2025

Anmeldung



Preis

3.950€

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.



Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands deutscher Pressesprecher e.V. (BdP). Bildungsschecks werden anerkannt.