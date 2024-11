Usbekistan: Wie Frauen lernen, geschlechtsspezifischer Desinformation zu begegnen

Die geschichtsträchtige Seidenstraße verläuft durch Usbekistan in Zentralasien, ein Land, dessen Kultur mindestens bis ins erste Jahrtausend v. Chr. zurückreicht. Doch die Region, in der Vasila Norbekova lebt - Syrdarya - ist vergleichsweise jung. Erst in den 1960er Jahren wurde dieses trockene, gebirgige Gebiet besiedelt und die ersten Städte dort gegründet. Syrdarya ist ein Schmelztiegel verschiedener usbekischer Traditionen und Glaubensrichtungen, was das Zusammenleben der Menschen manchmal nicht ganz einfach macht, so Norbekova.

„Das kann zu vielen Konflikten und Problemen im täglichen Leben führen. Ein Beispiel ist das Verständnis über die Ehe“, so erklärt sie.

Norbekova äußerte diese Gedanken kürzlich in der Nähe der usbekischen Hauptstadt Taschkent, wo sie an einem Workshop mit usbekischen Jugendorganisationen teilnahm. Ziel war es, zu erkunden, wie Medienkompetenz dazu beitragen kann, den öffentlichen Diskurs über Geschlechterbeziehungen, die Berufswahl von Frauen, Scheidung und häusliche Gewalt anzuregen.

Wissen und praktische Fertigkeiten

Diese Workshops sind eine neue Initiative der DW Akademie und tragen den Namen Tabassum, was auf Usbekisch „Lächeln“ bedeutet und auch eine gängige Bezeichnung für Frauen in Usbekistan ist. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner, dem Modern Journalism Development Center (MJDC) in Taschkent, sollen junge Frauen, vor allem außerhalb der usbekischen Hauptstadt, ihr Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten im Bereich Medienkompetenz verbessern. Sie üben, geschlechtsspezifische Desinformationen im Internet aufzuspüren und mit Gegenargumenten zu beantworten.

Tabassum baut auf der Tatsache auf, dass Frauen in Usbekistan bereits an öffentlichen Aktivitäten teilnehmen, so Amalia Oganjanyan, die Projektleiterin der DW Akademie von Tabassum.

Von links nach rechts: Aisolo Kurbanbaeva, Dilbar Kobilova, Vasila Norbekova und Saida Qoldasheva. Die Teilnahme am Tabassum-Workshop ermöglichte es ihnen, ihre Medienkompetenz zu testen und neue Fähigkeiten zu erlernen, die sie weitergeben können.

„Aber die Möglichkeiten von Frauen, den Geschlechterdiskurs zu fördern, eine weibliche Perspektive einzubringen und an der Entscheidungsfindung für eine gute Regierungsführung mitzuwirken, sind immer noch begrenzt“, so Oganjanyan. „Tabassum spricht die geschlechtsspezifische Desinformation an, ein globaler Trend, der auch für Usbekistan relevant ist.”

Sie fügte hinzu, dass die Online-Belästigung Frauen vom öffentlichen Engagement abhalte. Medienkompetenz könne sie mit dem Wissen ausstatten, wie man eine Perspektive recherchiert und argumentiert oder wie man sich gegen eine Lüge oder ein Stereotyp wehrt.

„Wir wollen, dass diese jungen Frauen lernen, wie sie geschlechtsspezifische Desinformation erkennen und ihr entgegentreten können“, so Oganjanyan.

Gulzoda Avazova, deren Organisation Taksin Frauen unterstützt, die vor häuslicher Gewalt fliehen, erwartet, dass der Bedarf an ihren Diensten zunehmen wird.

Frieden und Unterstützung

Tabassum bringt 10 Jugend- und Frauenorganisationen aus acht usbekischen Regionen zusammen, darunter Samarkand, Fergana, Navoi, Shakhrisabz und Urgench. Die Organisationen erhalten dann Zuschüsse von bis zu 4.000 € und haben zwölf Monate Zeit, um in den Regionen, in denen sie ansässig sind, eigene Kampagnen und Workshops durchzuführen. Ein Medienexperte berät die Organisatoren.

Diese Art von Beratung ist genau das, was Gulzoda Avazova braucht. 2018 gründete sie in Denau in der Region Surkhandarya Taskin, was auf Usbekisch „Frieden“ bedeutet, für Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Taskin bietet sowohl Online-Unterstützung als auch einen Zufluchtsort für Frauen, die Ruhe und rechtliche Unterstützung brauchen. Avazova hat eine gewisse juristische Ausbildung, mit der sie bereits andere Frauen geschult hat, aber die Finanzen von Taskin müssen aufgestockt werden.

„Der Bedarf hier ist riesig“, sagt sie. „Und die meiste häusliche Gewalt, die wir sehen, wird nicht gemeldet. Wir glauben, wenn mehr Menschen von Taskin und unseren juristischen und psychologischen Diensten wüssten, könnten wir von Hilfsanfragen überrannt werden.“

Die Tabassum-Schulung und der Zuschuss, so sagte sie, werden dazu beitragen, eine Online-Präsenz aufzubauen und die Dienste von Taskin zu erweitern.

„Diese Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, die ihr Zuhause verloren haben, von ihren Familien verstoßen wurden und keinen Unterhalt mehr bekommen, brauchen dringend Hilfe“, sagte Avazova.

Frauen ermutigen

In Syrdarya teilt Norbekova diese Ansicht, da sie in ihrer eigenen Familie psychischen und finanziellen Missbrauch erlebt hat. Im Jahr 2022 gründete sie die Organisation Hunar va Hayot, die Frauen hilft, die zu Hause in Angst leben. Mit der Zeit hat sie erkannt, dass Wissen Macht bedeutet.

„Als ich erfuhr, wie weit verbreitet das Problem ist und dass auch andere Frauen darunter leiden, konnte ich meine Situation als das betrachten, was sie ist“, sagte sie. „Meine Beziehung zu meinem Mann und seiner Familie hat sich dadurch sehr verbessert. Ich konnte meinen Mann für die Rechte der Frauen sensibilisieren, indem ich auf unsere Tochter hinwies. Ich frage ihn: Möchtest du, dass ihr zukünftiger Ehemann sie schlecht behandelt oder unterdrückt?“

Sie arbeitet jetzt an einem Fragebogen für Frauen in ihrer Region, um die Vorfälle von häuslicher Gewalt zu erfassen.

„Als ich von Tabassum hörte, habe ich mich sofort beworben“, fuhr sie fort. „Ich sehe es als eine Möglichkeit, mehr Frauen in unserer Gemeinschaft zu erreichen und zu stärken.“

„EU Tabassum: Media Skills to Promote Gender Equality and Empower Young Women in Uzbekistan“ zielt darauf ab, das Wissen und die praktischen Fähigkeiten, die für eine geschlechtergerechte Berichterstattung, geschlechtsspezifische Desinformation und Medienkampagnen erforderlich sind, unter Medienschaffenden, Jugendlichen und zivilgesellschaftlichen Frauenorganisationen zu verbessern. Das Projekt wird von der Europäischen Union finanziert und vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kofinanziert. Es wird von der DW Akademie und dem Modern Journalism Development Center (MJDC) in Taschkent, Usbekistan, durchgeführt.