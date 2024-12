Unser Analysemodell

Freie Meinungsäußerung und Zugang zu Information – das wollen wir in unseren Länderstrategien unterstützen. Mit unserem Analysemodell gestalten wir unsere Projekte ganzheitlich, wirkungsvoll und nachhaltig.

Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen stärken: Das ist der Fokus der Arbeit der DW Akademie. Wenn Menschen sich frei von Angst informieren und öffentlich äußern können, dann können sie auch weitere Menschenrechte einfordern. Sie können ihr Leben und ihre Gesellschaft gestalten und erhalten eine faire Entwicklungschance. Grundlage unserer Arbeit sind die Menschenrechte. An ihnen richten wir unsere Projekte aus (Menschenrechtsansatz).

Analysemodell: Ganzheitlicher Ansatz

Mit unseren Strategien streben wir strukturelle und nachhaltige Veränderungen an, um freie, unabhängige und pluralistische Medienlandschaften zu stärken. Dazu setzen die Projekte über vier Strategiefelder an. Jedes einzelne dieser Handlungsfelder trägt zu Meinungsfreiheit und Zugang zu Information bei. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Ansätze sorgt dafür, dass nachhaltige Strukturen geschaffen werden, die Meinungsfreiheit und Zugang zu Information dauerhaft gewährleisten.



Grundlage unserer Arbeit sind die Menschenrechte. An ihnen richten wir unsere Projekte aus. Im Zentrum des Analysemodells stehen deswegen Meinungsfreiheit und Zugang zu Information, wie sie in Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verbrieft sind:

"Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert zu vertreten sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Ideen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten."

Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Ein politisches Klima, das freien und offenen Dialog ermöglicht, sowie Gesetze, die menschenrechtlichen Standards entsprechen, sind die Basis von freier Meinungsäußerung und Zugang zu Information. Dazu trägt die Beratung staatlicher Institutionen zu einer menschenrechtskonformen Mediengesetzgebung bei. Wichtig ist auch, Medienselbstregulierung zu stärken und Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, die sich für Meinungs- und Informationsfreiheit einsetzen.

Qualifizierung

Unabhängige und pluralistische Mediensysteme brauchen gut ausgebildete Medienschaffende. Sie spielen als Vermittler von Ideen und Informationen eine zentrale Rolle. Solide Qualifizierungsstrukturen ermöglichen es ihnen, ihre Rolle ethisch, kompetent und mit hoher Qualität auszufüllen. Das bedeutet vor allem: Studiengänge oder duale Ausbildungsprogramme aufbauen, in denen Theorie und Praxis eng verzahnt sind. Die DW Akademie berät bei der Entwicklung der Lehrpläne und stärkt die didaktischen und journalistischen Kompetenzen von Lehrenden. Sie vernetzt Universitäten, Ausbildungseinrichtungen und Medieninstitutionen.

Professionalität und wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Mediensektors

Tragfähige, unabhängige und vielfältige Medien sind essenziell für freie Meinungsbildung und -äußerung. Ohne wirtschaftliche Nachhaltigkeit gibt es keinen unabhängigen und hochwertigen Journalismus. Ein zentraler Baustein in diesem Strategiefeld ist die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle. Medienorganisationen werden bei der Anpassung von Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufen beraten, um journalistische Unabhängigkeit und Qualität zu wahren. Die Vernetzung in Berufsverbänden, Presseräten und regionalen Netzwerken stärkt Innovation und Qualität.

Gesellschaftliche Teilhabe

Im gesellschaftlichen Dialog müssen auch individuelle Stimmen die Chance haben, sich einzubringen. Insbesondere benachteiligte Gruppen sollen mit ihren Anliegen Gehör finden. Eine vielfältige und aktive Zivilgesellschaft gehört zu einer freien und offenen Medienlandschaft. Der Fokus auf Dialog und Zivilgesellschaft bedeutet: Einzelpersonen, Gruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen darin stärken, ihre Perspektive zu artikulieren. Die Gründung von Community-Medien, Medienmonitoring und andere bürgerschaftliche Initiativen zum Schutz von Meinungsfreiheit tragen dazu bei. Große Bedeutung hat auch die Förderung von Medienkompetenz.

Digitaler Wandel

Unser Analysemodell integriert den digitalen Wandel als Querschnittsthema in allen Strategiefeldern: Politische und Rechtliche Rahmenbedingungen müssen an digitale Realitäten angepasst werden; Medienschaffende brauchen relevante Qualifikationen für die Arbeit in der digitalen Welt; Geschäftsmodelle müssen für digitale Märkte weiter entwickelt werden; Die Zivilgesellschaft muss auch im Internet Menschenrechte verteidigen. Jeder Mensch sollte die Chance haben, über digitale Plattformen die Gesellschaft mitzugestalten. Der digitale Wandel wirkt sich grundlegend darauf aus, wie Menschen Information und Ideen suchen, empfangen und verbreiten.



Das Analysemodell ist von der DW Akademie gemeinsam mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erarbeitet worden, um die Förderung von freier Meinungsäußerung, Zugang zu Information und Medien in Kooperationsländern zu gestalten. Es richtet sich aber auch an andere Organisationen, die Projekte im Bereich Meinungsfreiheit und Zugang zu Information entwickeln.