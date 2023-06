Podcasts entwickeln: Starthilfe von Profis

Gemeinsam mit der schwedischen Organisation MethodKit und 20 globalen Podcast-Expertinnen und -Experten hat die DW Akademie ein Set mit 61 Karten entwickelt. Jede Karte hebt einen Aspekt hervor, den es bei der Podcastentwicklung zu berücksichtigen gilt. Das Kit regt Diskussionen an und hilft, bei der Konzepterstellung ebenso wie bei der Berücksichtigung von Produktionsdetails. Als Schulungsinstrument richtet es sich an Trainerinnen und Trainer, die mit Medienschaffenden an neuen Audioformaten arbeiten. Es kann aber auch eigenständig genutzt werden.

Die DW Akademie hat zudem verschiedene Trainingsmodule entwickelt, die bereits in verschiedenen afrikanischen Ländern, Kambodscha und der Ukraine umgesetzt wurden. Das Podcast-Kit kann online und offline eingesetzt werden. Es ist unter anderem auf Englisch, Kisuaheli, Amharisch, Burmesisch, Oromo, Arabisch, Chichewa, Französisch, Mooré, Spanisch, Ukrainisch, Khmer und Deutsch verfügbar. Digitale Kits sind hier kostenlos erhältlich.