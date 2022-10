International Media Studies: Der dreizehnte Jahrgang beginnt sein Studium

Die Studierenden kommen aus 21 Ländern der Welt, u. a. aus Bangladesch, Pakistan, Kolumbien, Ghana, Kenia, Äthiopien und Deutschland. Alle Studierenden bringen bereits berufliche Erfahrungen im Mediensektor mit, wie beispielsweise aus Medienentwicklungsprojekten bei BBC Media Action oder der GIZ. Andere waren als Reporterinnen oder Reporter sowie Redakteurinnen oder Redakteure bei unterschiedlichen Medienhäusern tätig. Viele Studierende engagieren sich zudem sozial, beispielsweise im Umweltjournalismus oder der Unterstützung von Frauenrechten in ihren Heimatländern.

Studierende bei der Willkommensveranstaltung für den 13. Jahrgang.

Diverse Themen auf dem Lehrplan

Diese Diversität spiegelt sich auch bei den Lehrveranstaltungen wider. Ziel des Programms ist es, den Studierenden eine fundierte Einsicht in das Zusammenspiel von Medien, Politik und Entwicklung zu geben, vertiefte Kenntnisse digitaler Medien(produktion) sowie umfassende Kompetenzen im Feld des Medienmanagements aufzubauen. So können sie durch die erworbenen Kenntnisse nach ihrem erfolgreichen Masterabschluss als Medienexpertinnen und Medienexperten weltweit arbeiten und zur Stärkung der Medienentwicklung und Meinungsfreiheit in ihren Heimatländern beitragen.

Prof. Dr. Schmidt begrüßt die Studierenden des 13. Jahrgangs der International Media Studies.

“Für die Studierenden, die teilweise zum ersten Mal für das Studium an der DW Akademie in Bonn ihre Heimat verlassen haben, wird das Studium bestimmt eine interessante und sehr prägende Zeit werden”, sagt Studiengangsleiter Professor Dr. Schmidt und heißt den neuen International Media Studies (IMS) Jahrgang bei der Auftaktveranstaltung in Bonn willkommen.

Im Studium voneinander lernen

Zum Einstieg hat sich das IMS-Team gemeinsam mit Dozierenden in einem „World Cafe“ den Studierenden vorgestellt. Dabei wurde auch ein „digitaler Tisch“ aufgebaut, da einzelne Studierende aufgrund von Visumsverzögerungen nicht persönlich an der Auftaktveranstaltung teilnehmen konnten.

Um den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, sich kennenzulernen, sollten sich die Studierenden im Anschluss in Kleingruppen zusammenfinden und ihr größtes Talent, ihre „Superpower“ preisgeben. Dabei wurden vielseitige und auch komplementäre Fähigkeiten wie Toleranz, Flexibilität, Kommunikationsvermögen, lösungsorientiertes Denken oder das Talent zum Zuhören, offenbart. Professor Dr. Schmidt sagt: “In den kommenden zwei Jahren wird sich zeigen, welche weiteren Skills die Studierenden hinzugewinnen oder voneinander lernen werden. Denn genau das „Voneinander-Lernen“ steht im Mittelpunkt dieses diversen Studiengangs.”