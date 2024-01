Innovation for Dialogue konzentriert sich auf die laufende digitale Transformation des öffentlichen Dialogs und damit verbundene Chancen und Risiken. Technologien bieten schier unendlich viele Möglichkeiten, Informationen auszutauschen und sich an öffentlichen Diskussionen zu beteiligen, bergen aber auch Fallstricke wie ungleichen Zugang, Sprachbarrieren, algorithmische Verzerrungen und staatliche Regulierung. Innovation for Dialogue fördert Innovationen zur Verbesserung des öffentlichen Dialogs in der digitalen Sphäre, ohne Barrieren und geschützt vor Einschränkungen und Manipulationen.