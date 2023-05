Freie Medien. Freie Meinung. Freie Menschen: Auftrag und Arbeit der DW Akademie

Mit Projektbeispielen aus Osteuropa, Lateinamerika, Afrika, Asien und der MENA-Region illustriert ein Film über die DW Akademie, wie wichtig freie Medien und verlässliche Informationen sind, um Konflikte, Krieg und Krisen zu überwinden, Ungerechtigkeiten zu benennen und Transparenz und Demokratie zu stärken.

Allerdings erleben rund 85 Prozent der Weltbevölkerung – fast 7 Milliarden Menschen – aktuell einen Rückgang der Medienfreiheit in ihrem Land. In den Sozialen Medien verstärken Algorithmen Wut, Hass und Unsicherheit. Während freie Medien um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen, erreichen Autokraten ein immer größeres Publikum mit scheinbar unbegrenzten Ressourcen. In vielen Teile der Welt werden Medienschaffende außerdem bedroht, angegriffen oder willkürlich festgenommen – in einer Zeit, in der sie am meisten gebraucht werden.

Mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, des Auswärtigen Amts und der Europäischen Union setzen sich die DW Akademie und ihre Partner daher für freie Medien und die Medienkompetenz weltweit ein – mit Ausbildung, Beratung und weltumspannenden Netzwerken.