Die DW-Volontierenden erweitern ihren Horizont im Auslandseinsatz

Die angehenden Journalistinnen und Journalisten des Ausbildungsjahrgangs 2024/25 kommen aus sieben Nationen. Die Volontierenden lernen in 18 Monaten in Praxisseminaren und redaktionellen Stationen systematisch das journalistische Handwerk für TV, Online und Radio. Neben Aufenthalten in Bonn und Berlin sind zwei Monate in einem Auslandsstudio der DW Pflicht. Hinzu kommt ein Monat Wahlstation: Das kann im ARD-Studio Madrid, bei der UN in Jamaika oder bei einem Lokalradio in Kolumbien sein. Die Idee: Verstehen, was die Korrespondentenarbeit der DW so besonders macht. Und erleben, wie Kolleginnen und Kollegen anderer Medienhäuser arbeiten.

Und nach dem Volontariat? Fast alle bleiben bei der DW – als Redakteurinnen und Redakteure, Reporterinnen und Reporter oder als Korrespondentinnen und Korrespondenten.