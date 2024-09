Der fünfzehnte Jahrgang des Master-Studiengangs International Media Studies nimmt sein Studium auf

Die 28 Studierenden kommen aus aller Welt, unter anderem aus Guatemala, Sri Lanka, Kenia, der Türkei und erstmals auch aus der Mongolei und Nordmazedonien. Sie sind nach Deutschland gekommen, um in den nächsten zwei Jahren ihre Fähigkeiten in den Bereichen Journalismus, Medienmanagement und Medienentwicklung zu vertiefen und zu erweitern.

Bei der Eröffnungsfeier in Bonn begrüßten Dozentinnen und Dozenten und IMS-Mitarbeitende den neuen Jahrgang. Prof. Dr. Christoph Schmidt, Director of Education and Training, betonte den anhaltenden Erfolg des IMS-Programms bei der Ausbildung von Top-Medienexpertinnen und –experten für die heutige Zeit.

Prof. Dr. Schmidt bei der Eröffnungsfeier des IMS-Masterstudiengangs

Für Schmidt decken sie einen ständig wachsenden Bedarf an digital versierten Medienfachleuten. „Die Fähigkeit, Informationen im digitalen Zeitalter zu kontextualisieren und zu teilen, wird in einer Zeit der Desinformation und KI immer wichtiger“, sagte er.

Dr. Almuth Schellpeper, Koordinatorin des Masterprogramms, wies auf die vielfältige und lebendige IMS-Gemeinschaft hin, die in ihrem fünfzehnten Jahrgang ein ständig wachsendes Netzwerk von Alumni aufweist.

„Sie werden die Möglichkeit haben, Konventionen zu hinterfragen, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten und dauerhafte Verbindungen aufzubauen“, erklärte Schellpeper den Studierenden bei der Eröffnungsveranstaltung.

Die Studierenden bringen eine Vielzahl von Medienerfahrungen mit. Alle haben einen Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss und haben in der Medienbranche zum Beispiel im Journalismus, im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet.

Ein einzigartiges Studienprogram m

Anita Zoe Afia Odei, eine Rundfunkjournalistin aus Ghana und neue Studentin, zeigte sich bei der Eröffnung begeistert von der Vielfalt ihrer Gruppe. „Ich erwarte, dass ich neue Ideen mit nach Hause nehmen werde“, sagte sie. „Bei all den verschiedenen Kulturen, die hier vertreten sind, gibt es viel zu lernen“.

Studierende bei der Eröffnungsfeier des IMS-Masterstudiengangs

Und in der Tat steht die Vielfalt im Mittelpunkt des IMS-Programms. Die Einzigartigkeit des Studiums spiegelt sich in der Bandbreite der Länder wider, die von den Studierenden und Lehrenden vertreten werden – sowie in der Vielfalt der angebotenen Themen.

Ziel des Studiengangs ist es, den Studierenden einen vertieften Einblick in die Wechselwirkung zwischen Medien, Entwicklung und gesellschaftlichen Fragen zu geben. Außerdem wird Wissen über Medienmanagement und Führungskompetenzen, sowie ein tiefes Verständnis für digitale Medien vermittelt. Das im Rahmen des IMS-Programms erworbene Know-how wird die Studierenden in die Lage versetzen, zur Stärkung der Medienentwicklung und der Meinungsfreiheit in ihren Heimatländern beizutragen.

Alejandra Lopez Rubio aus Mexiko betonte, dass der multidisziplinäre Charakter des Programms sie dazu veranlasst hat, sich zu bewerben. „Ich erwarte, dass ich im Bereich des Journalismus, für den ich mich interessiere, mehr lernen und mehr Werkzeuge an die Hand bekommen werde“, sagte sie. „Und ich möchte in der Lage sein, das Wissen zu Hause in Mexiko anzuwenden“.

Ihr Kommilitone Filip Trichkov aus Nordmazedonien erklärte, er freue sich auf die vielfältigen Möglichkeiten, die dieser Masterstudiengang mit sich bringe, der „mir Türen im Medienbereich öffnen wird.“

Die 28 Studierenden des 15. Jahrgangs der International Media Studies kommen aus 20 Ländern

Die DW entdecken

Vor Beginn des Semesters nehmen die Studierenden derzeit an einer zweiwöchigen Orientierungsphase teil, in der sie das neue universitäre Umfeld kennen lernen und einen Blick hinter die Kulissen der DW werfen können.

So lernen sie unter anderem vom Team Medienentwicklung Afrika der DW Akademie und dem DW Diversity Management, wie sie die Vorteile eines Studiums bei einem internationalen Sender voll ausschöpfen können. Mit Berichten in 32 Sprachen und Projekten der DW Akademie in rund 70 Ländern verfügt die DW über eine unglaubliche Fülle an Ressourcen und Möglichkeiten, die die Studenten erkunden können. Darüber hinaus werden die Studierenden unter anderem den WDR in Köln besuchen.

Der viersemestrige Masterstudiengang mit den Schwerpunkten Medientheorie, -forschung und digitale Medien wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Universität Bonn angeboten. Die Studierenden schließen den Studiengang mit dem akademischen Grad Master of Arts ab.