Der nächste Bewerbungszeitraum für das folgende Internationale Volontariat ab Januar 2025 startet am 23. Oktober 2023 um 12:00 Uhr (UCT+2) und endet am 27. November 2023 um 12:00 Uhr (UCT+1). Alle Bewerbungen, die per Mail und/oder außerhalb der Bewerbungsfrist eingehen, werden nicht berücksichtigt!