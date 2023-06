Qu'est-ce que la viabilité des médias ?

La viabilité des médias est la capacité des médias et des paysages médiatiques à produire un journalisme de qualité, basé sur des faits, de manière durable. Cette notion s'applique non seulement aux organisations médiatiques individuelles, mais aussi aux réseaux et à la situation globale d'un pays. Elle va bien au-delà des moyens financiers d'un média et comprend l'évaluation de l'engagement du public, l'élaboration de mesures pour faire face aux restrictions politiques, l'utilisation des avancées technologiques et des réseaux, ainsi que l'élaboration de stratégies éditoriales appropriées. La viabilité des médias examine comment le développement des médias peut contribuer à un journalisme durable et de qualité.

Compte tenu de la mutation numérique en cours et de l'évolution des habitudes des consommateurs, les médias du monde entier luttent souvent pour survivre financièrement tout en produisant des informations fondées sur des faits pour leur public. Payer un salaire décent aux journalistes et investir dans des reportages approfondis peut s'avérer difficile, en particulier pour les médias qui peuvent à peine payer le loyer ou les factures d'électricité. Leur défi consiste donc à devenir suffisamment viables et résilients, même en temps de crise.

La nécessité de survivre

La communication numérique a ouvert le paysage médiatique à de nouveaux acteurs et à de nouvelles possibilités, mais elle a également mis fin au modèle commercial traditionnel des médias.

Ces dernières années ont également révélé la vulnérabilité des médias aux bouleversements et aux perturbations soudaines. La plupart d'entre eux ont dû faire face à des difficultés, quelle que soit leur situation géographique, certains ayant été touchés par des conflits violents, d'autres par la pandémie de coronavirus, des catastrophes naturelles, des vagues d'inflation, des ralentissements économiques ou une combinaison de ces facteurs. Ces facteurs constituent des menaces supplémentaires pour la viabilité des médias, au même titre que les régimes politiques autoritaires, la perte de confiance du public et l'absence de réglementation des plateformes numériques.

En conséquence, les médias d'intérêt public commerciaux et communautaires ont eu du mal à développer des modèles d'entreprise viables et à accéder à une expertise extérieure. Le public hésite à payer pour le contenu, et les cadres juridiques favorisent quelques acteurs numériques comme les plateformes de médias sociaux dominantes. L'indépendance éditoriale et l'environnement des médias sont soumis à une forte pression, sans qu'il y ait de véritable consensus sur la manière de surmonter les difficultés, ni de discours commun pour les décrire.

Viabilité des médias et liberté d'expression vont de pair

Un écosystème médiatique diversifié et viable est essentiel à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. Cependant, si les voix critiques et indépendantes se taisent, la mission principale des médias devient impossible: celui de fournir au public des informations pertinentes et fiables, surveiller les puissants et leur demander des comptes, donner la parole aux minorités et rendre compte avec précision des évolutions qui affectent la société.

Les acteurs qui cherchent à restreindre la liberté des médias et à manipuler le débat public se concentrent souvent sur les déséquilibres ou les faiblesses des systèmes médiatiques et utilisent des moyens financiers pour imposer leur programme. C'est la raison pour laquelle des médias d'intérêt public viables sont essentiels à la protection de la liberté d'expression et des valeurs démocratiques.

Approche de la DW Akademie en matière de viabilité des médias

La viabilité des médias est souvent associée à des termes tels que " durabilité des médias ", " pérennité financière ", " viabilité commerciale " ou " durabilit économique " des médias. Cependant, ces termes n'ont pas de stratégie commune et la plupart des approches se concentrent sur les plans d'affaires et d'autres aspects monétaires.

La DW Akademie utilise une approche globale de la viabilité des médias, en tenant compte de la situation générale et des conditions politiques et économiques dans lesquelles les médias opèrent. L'expertise en matière de gestion au sein de chaque média est également un facteur : réflexion stratégique, flexibilité et modèle d'entreprise qui prend en compte tous les aspects de l'organisation, tels que l'engagement du public, les réseaux et la capacité à produire un journalisme de qualité et éthique.

En outre, les organisations de médias, les experts et les associations doivent connaître les moyens de défendre leurs droits et d'engager un dialogue avec les décideurs politiques sur des questions telles que la réglementation des plateformes. Il est également important que les médias comprennent comment fonctionnent les plateformes numériques et comment les utiliser à leur avantage pour rester viables.

Idéalement, les médias opèrent dans un écosystème qui favorise le journalisme d'intérêt public et permet aux citoyens de bénéficier d'informations pertinentes et dignes de confiance. Pour ce faire, les médias doivent disposer des ressources nécessaires - argent, temps et expertise - pour produire des nouvelles et des informations équilibrées et précises au service de la société.

La DW Akademie consolide donc