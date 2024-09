L'Afrique est depuis longtemps entrée dans l'ère numérique et bien que la numérisation ouvre de nouvelles possibilités d'accès à l'information et à la connaissance, tout le monde n'en a pas profité. La plupart des Africains ne peuvent toujours pas jouir pleinement de leur droit à la liberté d'expression, en particulier la population rurale, les femmes et les jeunes. Pourtant, les questions qui les concernent sont fondamentales pour le développement de l'ensemble du continent et c'est pour cette raison qu'elles sont au cœur de nos activités de développement des médias.

Nous conseillons les médias traditionnels, les radios communautaires et les blogueurs dans 18 pays d'Afrique subsaharienne. Nos activités se concentrent sur le renforcement de médias indépendants de qualité et sur le développement durable de systèmes de formation pour les professionnels des médias.

Au niveau politique, nous conseillons les agences gouvernementales et les organisations non gouvernementales. Notre objectif est de renforcer l'éducation aux médias, en particulier chez les jeunes, car ils formeront la base d'une société africaine axée sur le savoir.