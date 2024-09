L'éducation aux médias et à l'information (EMI) se définit comme la capacité d'accéder aux médias, de les analyser, de les créer et d'y réfléchir. C'est une condition préalable pour que les citoyens puissent revendiquer leurs droits à la liberté d'information et d'expression. La DW Akademie crée des projets innovants qui promeuvent ces droits et donnent aux gens les moyens de comprendre et d'utiliser les médias de manière responsable. En savoir plus sur nos activités MIL dans le monde.