Trois éléments influencent le développement des médias dans le monde arabe : le pouvoir politique, les intérêts économiques et la révolution numérique. Les politiciens et les entreprises continuent de refléter les monopoles d'opinion et de revenus. La transformation numérique, en revanche, offre de la diversité, de la créativité et un espace de liberté. Cela inspire les jeunes Arabes, et les jeunes sont essentiels, surtout dans une région où la moitié de la population a moins de 25 ans.

Dans le monde arabe, comme dans d'autres régions, les informations disponibles en ligne peuvent être stimulantes, mais aussi parfois trompeuses, manipulées par des personnes et des programmes informatiques. Ceux qui utilisent l'internet laissent des traces - et les services de renseignement le savent. En réponse, DW Akademie a développé des projets pour les instituts d'éducation palestiniens, les écoles jordaniennes et les clubs de jeunes tunisiens afin d'enseigner aux autres comment utiliser les médias de manière critique.

Dans le même temps, DW Akademie soutient des programmes qui produisent du contenu pour les jeunes consommateurs de médias conscients de leur valeur. Du Maroc à la région du Golfe, le renforcement des capacités est important pour les journalistes qui pensent de manière indépendante. Il est également important de ne pas perdre de vue le public, comme dans le projet européen "Shabab Live" qui, dans six pays, réduit le fossé entre les fournisseurs de médias et le public.

Des perspectives économiques se dessinent si le lien entre les journalistes et le public se concrétise. Bien que les responsables des médias du monde entier s'interrogent sur le développement de modèles commerciaux, il n'existe pas de solution unique. Nous estimons donc qu'il est nécessaire de promouvoir le savoir-faire régional en matière de gestion et de l'associer à l'expertise internationale, en particulier dans les réseaux Sud-Sud.

La réponse de la DW Akademie à la crise des médias arabes est une bonne gestion des médias, un journalisme pertinent et une consommation critique des médias. Nous développons des concepts en collaboration avec des partenaires locaux dans la région - là où les jeunes se tournent en permanence vers l'avenir.