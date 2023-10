Le Master francophone en journalisme international (MFJI) et sa bourse d’excellence

La DW Akademie et l’EPJT lancent un master francophone en journalisme à partir de la rentrée 2024. Le Master francophone en journalisme international (MFJI) s’adresse en priorité à des professionnels des médias originaires de pays francophones d’Afrique du Nord et d’Afrique de l'Ouest.

Chaque année, dix candidats sont retenus après une procédure de sélection en deux phases : un dossier de candidature et un entretien oral individuel. Tous bénéficient d’une bourse d’excellence couvrant les frais de scolarité et de vie.

La formation est fortement orientée vers l’international et prend tout autant en compte les spécificités du journalisme en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Elle a pour objectif de former des journalistes à même de faire face aux renouvellements constants que connait la profession.

Présentation du nouveau cursus

Bonn, Tours et le monde francophone

Le MFJI a la particularité de se dérouler successivement à Bonn (Allemagne), à Tours (France) et dans le pays d’origine des étudiants. Par souci de complémentarité, il associe des enseignements académiques et professionnels. Une large place est accordée à la pratique dès la première année. Il s’en suit une spécialisation média en deuxième année. Un stage de fin d’études dans le pays d’origine permet aux étudiants d’y poursuivre leur carrière à la suite de l’obtention du diplôme. Les diplômés du MFJI ont ainsi l'opportunité de contribuer au renforcement des médias dans leurs pays respectifs.

A l’issue de deux années de formation, les étudiants se voient délivrer un diplôme de master en journalisme de l’Université de Tours. De plus, ils reçoivent une attestation de réussite délivrée conjointement par la DW Akademie et l’Ecole publique de journalisme de Tours.

Les candidatures pour la prochaine rentrée ouvrent très prochainement. Consultez notre site régulièrement pour ne pas manquer le début des candidatures. En attendant, nous vous conseillons de commencer à préparer votre dossier.