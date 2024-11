Appel à candidatures pour la promotion du MFJI 2025

La plateforme de candidature est désormais ouverte. Cliquez ici pour y accéder et déposer votre dossier. Après avoir validé une première fois votre candidature, vous pourrez toujours y accéder et la compléter jusqu’à la fermeture de la plateforme. Vous aurez jusqu’au 20 février à 12 heures (midi) GTM+1 pour la valider définitivement.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Pour vous assurer que le vôtre l'est, consultez la liste des documents à fournir disponible en téléchargement en bas de cette page. Également à votre disposition, le guide de la candidate et du candidat vous aidera à remplir le formulaire de candidature, qui est en anglais, et à y apporter des modifications.

Cliquez ici et candidatez maintenant pour faire partie de la prochaine promotion qui débutera en septembre 2025.

Note : Il peut s'écouler plusieurs mois avant l’obtention d’un visa. C'est pourquoi, il est important de déposer la demande suffisamment tôt. Nous vous recommandons de vous renseigner dès à présent sur les conditions d’obtention d’un visa étudiant.

MFJI : Procédure de candidature Etape 1 Vous souhaitez candidater au Master francophone en journalisme international (MFJI) ? Préparez sans attendre votre dossier de candidature.

MFJI : Procédure de candidature Etape 2 Prenez le temps de vérifier que vous avez en votre possession tous les documents nécessaires. Téléchargez pour cela la liste des documents à fournir disponible en bas de page.

MFJI : Procédure de candidature Etape 3 Ne soyez pas surpris : le formulaire de candidature est en anglais. Pour vous aider, consultez le guide du candidat disponible en téléchargement en bas de cette page.

MFJI : Procédure de candidature Etape 4 Nous rappelons que seuls les dossiers complets reçus dans les délais, soit avant le 20 février à 12 heures (midi) GTM+1, seront acceptés. Pour éviter tout désagrément, nous vous conseillons vivement de déposer l’ensemble des éléments du dossier et de valider votre candidature plusieurs jours avant cette date.

MFJI : Procédure de candidature Etape 5 L'admission se fait sur une étude du dossier. Les candidats dont le dossier aura été retenu seront invités à un entretien oral en ligne et participeront à une épreuve écrite.

MFJI : Procédure de candidature Etape 6 Si vous êtes sélectionné, vous bénéficierez d’une bourse d’excellence couvrant les frais de scolarité et de vie. Vous recevrez un contrat de bourse qui vous servira de justificatif de financement pour votre demande de visa.



Si vous avez des questions sur la procédure de candidature ou si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez contacter l’équipe du MFJI à l’adresse suivante : mfji@dw.com.