La DW Akademie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

JOURNALISM RISE est le nom de la stratégie régionale de la DW Akademie pour les pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Il s'agit de l'avenir du journalisme à une ère de profondes tensions géopolitiques et d'écosystèmes d'information en pleine mutation. De l'image que le journalisme a de lui-même, de sa méthode de travail, de sa relation avec le public.

Les journalistes du monde entier sont confrontés à ces défis : comment regagner la confiance des consommateurs de médias - en particulier des plus jeunes ? Comment se protègent-ils et s'affirment-ils dans un contexte de réduction des espaces et d'agressions étatiques ? Quelle est leur réponse à la désinformation rampante et comment l'intelligence artificielle peut-elle renforcer le journalisme ?

La crise du journalisme s'intensifie dans la région MENA

La guerre au Proche-Orient, mais aussi les conflits en Syrie, au Yémen, au Soudan, en Libye et dans d'autres pays, aggravent la crise du journalisme dans la région MENA. Les médias deviennent trop aisément le jouet des acteurs politiques, la propagande masque les faits, les reporters locaux sont souvent personnellement touchés par les événements, voire pris pour cible par la violence.

La DW Akademie aide les journalistes de la région à trouver des réponses aux questions urgentes concernant leur profession. Les professionnels des médias, les centres de formation, les entrepreneurs, les spécialistes des TIC, mais aussi les consommateurs de médias développent des solutions pour un journalisme d'avenir qui rencontre un public critique.

Le réseau de partenaires de la DW Akademie englobe des médias communautaires au Maroc, des start-ups spécialisées dans les médias en Tunisie, des fact-checkers libyens, des organisations éducatives jordaniennes et palestiniennes ainsi que des médias locaux au Liban. Par le biais de conseils, de la transmission de connaissances et du dialogue international, ils soutiennent la mise en place de systèmes d'information et de médias transparents et équitables dans leurs pays.

La crise actuelle représente en même temps une chance pour le journalisme - s'il parvient à redéfinir son rôle, sa responsabilité et sa méthode de travail et ainsi à convaincre le public.