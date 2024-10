DW Akademie en Libye

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est confrontée à des divisions politiques et à l'insécurité, ce qui complique sa transition vers la démocratie. Des groupes armés ont formé des centres de pouvoir locaux, influençant les développements politiques. En 2024, Reporters sans frontières a classé la Libye au 143e rang sur 180 pays dans son classement mondial de la liberté de la presse.

Les médias libyens sont souvent associés à diverses factions en conflit, ce qui compromet l'indépendance éditoriale. Les radiodiffuseurs d'État servent d'outils de propagande, et les radiodiffuseurs privés, généralement financés par des fonds étrangers, ont des programmes politiques clairs. Les médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok, sont les principales sources d'information pour la population libyenne et sont fortement exploités par les factions impliquées dans le conflit.

Nos activités

La DW Akademie est active en Libye depuis 2011, où elle promeut les médias et les journalistes traditionnels et non traditionnels. L'accent a été mis sur la formation des journalistes et des fact-checkers, sur l'éducation aux médias et à l'information, et sur la promotion de l'accès à une information indépendante - en particulier pour les femmes et les groupes défavorisés.

Depuis 2021, l'accent a été mis sur la lutte contre la désinformation numérique et l'amélioration de l'éducation aux médias de la population libyenne. Dans la mesure où la désinformation et les discours de haine dépassent les frontières nationales, nos activités se sont étendues à la région MENA, soutenant plus de 3 000 journalistes et professionnels des médias dans la promotion de la paix par le biais du journalisme numérique. La sécurité des journalistes, avec des formations en matière de santé mentale et de sécurité numérique, fait partie intégrante de toutes les activités.

Financement : Union européenne, Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères (AA)

Directeur du programme : Susanne Stephan-Pohlscheidt

Lieux du programme : Tunisie, Libye, Territoires palestiniens, Jordanie, Liban, Algérie : Tunisie, Libye, Territoires palestiniens, Jordanie, Liban, Algérie

Partenaires : Leaders International & Leaders Organisation, Fondation Elbiro Media

Points forts : Accès à l'information, paix par le reportage numérique, sécurité des journalistes, lutte contre la désinformation numérique, journalisme basé sur les faits, Fact-checking, éducation aux médias et à l'information.