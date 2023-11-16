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DW Akademie в Европе и Центральной Азии

Прошло три десятилетия с момента падения "железного занавеса", но политическое и финансовое давление на СМИ по-прежнему характерно для регионов Европы и Центральной Азии. Усиление ограничений на СМИ в Азербайджане, Беларуси или Таджикистане, например, контрастирует с несколькими светлыми пятнами, такими как Грузия, Молдова или Кыргызстан.  

DW Akademie реагирует на это индивидуальными проектами. В Юго-Восточной Европе мы поощряем более тесные связи с Европейским Союзом, например, через центр передового опыта на Западных Балканах.  

В Центральной Азии мы делаем упор на укрепление общинной журналистики, чтобы дать людям доступ к информации. На Южном Кавказе мы фокусируемся на социальном участии сельских групп и финансовой устойчивости местных СМИ.  

"Я считаю, что за свою страну нужно жить, а не умирать"

Российская журналистка и участница нашей программы "Space for Freedom" рассказывает о своей жизни в изгнании.

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"Я считаю, что за свою страну нужно жить, а не умирать"

"Я считаю, что за свою страну нужно жить, а не умирать"

Standbild aus Videoporträt eines russischen Exiljournalisten und Space for Freedom Teilnehmers

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DW Akademie in Armenien

DW Akademie strengthens the media in Armenia

Georgia: Accessing online classes from the hills

Georgia: Accessing online classes from the hills

Кыргызстан против Kloop: попытка упразднения свободы прессы

Флаг Кыргызстана на фоне памятника Манасу Великодушному в Бишкеке

Расследовательское издание Kloop стало очередной мишенью властей Кыргызстана, ограничивающих свободу прессы в стране. "Репортеры без границ" и Академия DW призвали Бишкек воздержаться от запугивания СМИ.
DW Akademie | Dani Leese, Head of Department Africa | NEU | PROVISORISCH

Дани Лезе

Head of Department Asia and Europe

Телефон: +49.228.429-3521
Электронная почта:

dw-akademie@dw.com

#mediadev

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