Прошло три десятилетия с момента падения "железного занавеса", но политическое и финансовое давление на СМИ по-прежнему характерно для регионов Европы и Центральной Азии. Усиление ограничений на СМИ в Азербайджане, Беларуси или Таджикистане, например, контрастирует с несколькими светлыми пятнами, такими как Грузия, Молдова или Кыргызстан.

DW Akademie реагирует на это индивидуальными проектами. В Юго-Восточной Европе мы поощряем более тесные связи с Европейским Союзом, например, через центр передового опыта на Западных Балканах.

В Центральной Азии мы делаем упор на укрепление общинной журналистики, чтобы дать людям доступ к информации. На Южном Кавказе мы фокусируемся на социальном участии сельских групп и финансовой устойчивости местных СМИ.