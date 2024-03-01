DW Akademie в Молдове

Хотя правительство Молдовы проводит проевропейскую стратегию, многонациональное население страны остается глубоко разделенным. Дезинформационные кампании России направлены в первую очередь на русскоязычные меньшинства страны, что еще больше поляризует политический дискурс на фоне войны в Украине.

Молдавские СМИ принадлежат в основном олигархам, а немногим независимым СМИ не хватает квалифицированных журналистов, способных предоставлять актуальную и достоверную информацию. Доверие населения к традиционным СМИ Молдовы упало, и вместо них люди обращаются к социальным сетям. Дезинформация и напряженность резко возросли после войны в Украине, и общественность с трудом распознает манипуляции в Интернете. Особенно это касается детей и молодежи, которые являются особенно уязвимой группой.

Наша деятельность

Для повышения качества журналистики и медийной и информационной грамотности молодежи (МИГ) DW Akademie совместно с партнерами в Молдове создает учебные заведения как инновационные центры качественной журналистики и продвигает интегративный подход МИГ.

В условиях кризисов, подобных войне на Украине или пандемии, работники СМИ сталкиваются с серьезными проблемами - не только физическими и психологическими, но и финансовыми, поскольку медиаорганизации борются за сохранение экономической жизнеспособности. В то же время изданиям необходимо разрабатывать стратегии, чтобы противостоять усталости от новостей, отсутствию доверия со стороны общества, конкуренции со стороны социальных сетей и кампаний по дезинформации.

В ответ на это DW Akademie поддерживает партнерскую Школу журналистики Молдовы (MSJ) в ее стремлении стать инновационным центром качественной журналистики. MSJ сможет разрабатывать и внедрять мультимедийные тренинги для журналистов с учетом их потребностей, а также объединять образование, творческие порывы и медиа-индустрию для создания пространства для медиа-инноваций в местных редакциях.

Дети и молодежь - самая активная группа, когда речь идет о цифровой сфере, но они же и самые уязвимые. Хотя они быстро увлекаются социальными сетями, они мало знают о рисках и поэтому подвержены таким угрозам, как язык ненависти, кибербуллинг и пропаганда. DW Akademie сотрудничает с неправительственной организацией "Центр независимой журналистики" (IJC), Министерством образования и отдельными школами по всей стране, чтобы ввести МИГ в число обязательных школьных предметов. Таким образом МИГ охватит как можно больше детей и подростков, включая представителей национальных меньшинств. Благодаря дополнительной подготовке, учебным материалам и разработке новых модулей учителя научатся передавать навыки МИГ своим ученикам, используя интегративный подход к обучению.

Финансирование: Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)

Директор программы: Елена Пономаренко

Места проведения: Кишинев и регионы по всей Молдове

Местные партнеры: Школа журналистики Молдовы, Независимый центр журналистики Молдовы

Основные направления: Квалификация, саморегулирование СМИ и журналистская этика, медийная и информационная грамотность, журналистское образование/разработка учебных программ