DW Akademie в Молдове

В Республике Молдова DW Akademie сотрудничает с учебными заведениями для укрепления качественной журналистики и повышения медиаграмотности детей и молодежи.
Хотя правительство Молдовы проводит проевропейскую стратегию, многонациональное население страны остается глубоко разделенным. Дезинформационные кампании России направлены в первую очередь на русскоязычные меньшинства страны, что еще больше поляризует политический дискурс на фоне войны в Украине.
Молдавские СМИ принадлежат в основном олигархам, а немногим независимым СМИ не хватает квалифицированных журналистов, способных предоставлять актуальную и достоверную информацию. Доверие населения к традиционным СМИ Молдовы упало, и вместо них люди обращаются к социальным сетям. Дезинформация и напряженность резко возросли после войны в Украине, и общественность с трудом распознает манипуляции в Интернете. Особенно это касается детей и молодежи, которые являются особенно уязвимой группой.
Для повышения качества журналистики и медийной и информационной грамотности молодежи (МИГ) DW Akademie совместно с партнерами в Молдове создает учебные заведения как инновационные центры качественной журналистики и продвигает интегративный подход МИГ.
В условиях кризисов, подобных войне на Украине или пандемии, работники СМИ сталкиваются с серьезными проблемами - не только физическими и психологическими, но и финансовыми, поскольку медиаорганизации борются за сохранение экономической жизнеспособности. В то же время изданиям необходимо разрабатывать стратегии, чтобы противостоять усталости от новостей, отсутствию доверия со стороны общества, конкуренции со стороны социальных сетей и кампаний по дезинформации.
В ответ на это DW Akademie поддерживает партнерскую Школу журналистики Молдовы (MSJ) в ее стремлении стать инновационным центром качественной журналистики. MSJ сможет разрабатывать и внедрять мультимедийные тренинги для журналистов с учетом их потребностей, а также объединять образование, творческие порывы и медиа-индустрию для создания пространства для медиа-инноваций в местных редакциях.
Дети и молодежь - самая активная группа, когда речь идет о цифровой сфере, но они же и самые уязвимые. Хотя они быстро увлекаются социальными сетями, они мало знают о рисках и поэтому подвержены таким угрозам, как язык ненависти, кибербуллинг и пропаганда. DW Akademie сотрудничает с неправительственной организацией "Центр независимой журналистики" (IJC), Министерством образования и отдельными школами по всей стране, чтобы ввести МИГ в число обязательных школьных предметов. Таким образом МИГ охватит как можно больше детей и подростков, включая представителей национальных меньшинств. Благодаря дополнительной подготовке, учебным материалам и разработке новых модулей учителя научатся передавать навыки МИГ своим ученикам, используя интегративный подход к обучению.
Финансирование: Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)
Директор программы: Елена Пономаренко
Места проведения: Кишинев и регионы по всей Молдове
Местные партнеры: Школа журналистики Молдовы, Независимый центр журналистики Молдовы
Основные направления: Квалификация, саморегулирование СМИ и журналистская этика, медийная и информационная грамотность, журналистское образование/разработка учебных программ
When it comes to preparing youngsters for today's complex information environment, schools play an important role. How can media literacy be best integrated in their curricula and routines?
The everyday life of Moldovan journalists can be perilous: Media workers are targeted at home while the war in Ukraine continues next door. In addition to physical protection, journalists need psychological resilience.