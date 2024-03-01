DW Akademie в Сербии и на Западных Балканах

DW Akademie в Сербии помогает детям и молодежи заявить о себе в СМИ. Она также помогает медиакомпаниям привлечь молодую аудиторию и таким образом изменить свое положение на рынке.
В последние годы свобода информации и прессы в Сербии и на Западных Балканах ухудшилась. Многие медийные организации и компании находятся под политическим давлением и ведут финансовую борьбу за выживание. В результате многие из них отстают от цифровых тенденций, а национальные СМИ больше не работают с молодой аудиторией.
Молодые люди, в частности, редко обращаются за информацией к национальному телевидению, радио или печатным изданиям, а вместо этого - гораздо чаще, чем в западных странах, - обращаются к Интернету, особенно к социальным сетям. Однако они почти не находят там интересного для себя контента местных СМИ и в результате все чаще пользуются порталами и каналами социальных сетей, созданных за рубежом. Отечественные СМИ, в свою очередь, предоставляют молодым людям мало возможностей для выражения своих проблем и взглядов.
DW Akademie поддерживает инициативы традиционных и молодых СМИ на Западных Балканах, которые реализуют инновационные проекты, содержащие информационный контент, ориентированный на детей и молодежь. Многие из них - цифровые проекты, в том числе новостной сайт на юге Сербии, где подростки пишут для своих сверстников, и проект на YouTube, осуществляемый молодыми людьми при поддержке экспертов общественной радиостанции Черногории. DW Akademie также поддерживает молодежную программу мультикультурного телевидения в Воеводине и молодую мультимедийную редакцию общественного вещателя в Боснии и Герцеговине. Эти пилотные проекты оцениваются в фокус-группах.
Кроме того, DW Akademie в Сербии оказывает помощь СМИ и молодежным ассоциациям, помогая молодым людям получить право голоса в обществе. Академия обучает своих сотрудников консультировать медиакомпании по вопросам разработки контента, ориентированного на молодежную аудиторию. Эти организации также помогают детям и молодежи, особенно из неблагополучных семей, таких как цыгане или безработные, продолжить свое образование на семинарах по журналистике и получить право голоса в СМИ.
Финансирование: Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)
Директор программы: Клаус Даманн, Сербия
Места проведения: Белград, Нови Сад, Ниш, Скопье, Сараево, Подгорица, Приштина
Местные партнеры: Несколько сербских ассоциаций СМИ (Asocijacija medija, LokalPress), Совет по прессе Сербии (Savet za štampu), Молодежная зонтичная организация Сербии (Krovna organizacija mladih Srbije).
Основные направления: Гражданское участие молодежи, оцифровка, медийная и информационная грамотность (МИГ), профессионализация и жизнеспособность медиа-сектора, транснациональное сетевое взаимодействие СМИ и НПО
The Western Balkans are seeing a trend towards youth media. Especially in Serbia, local media outlets are increasingly bringing in teenagers in an effort to attract young readers.
At the fourth Brave New Media Forum, media professionals and YouTube stars discussed with young people and children the impact the pandemic is having.
Three modern websites that have the support of DW Akademie give young people in southern Serbia a voice. The "Youth Vibes" site went online in March. This is where teenagers write for teenagers.