DW Akademie в Сербии и на Западных Балканах

В последние годы свобода информации и прессы в Сербии и на Западных Балканах ухудшилась. Многие медийные организации и компании находятся под политическим давлением и ведут финансовую борьбу за выживание. В результате многие из них отстают от цифровых тенденций, а национальные СМИ больше не работают с молодой аудиторией.

Молодые люди, в частности, редко обращаются за информацией к национальному телевидению, радио или печатным изданиям, а вместо этого - гораздо чаще, чем в западных странах, - обращаются к Интернету, особенно к социальным сетям. Однако они почти не находят там интересного для себя контента местных СМИ и в результате все чаще пользуются порталами и каналами социальных сетей, созданных за рубежом. Отечественные СМИ, в свою очередь, предоставляют молодым людям мало возможностей для выражения своих проблем и взглядов.

Наша деятельность

DW Akademie поддерживает инициативы традиционных и молодых СМИ на Западных Балканах, которые реализуют инновационные проекты, содержащие информационный контент, ориентированный на детей и молодежь. Многие из них - цифровые проекты, в том числе новостной сайт на юге Сербии, где подростки пишут для своих сверстников, и проект на YouTube, осуществляемый молодыми людьми при поддержке экспертов общественной радиостанции Черногории. DW Akademie также поддерживает молодежную программу мультикультурного телевидения в Воеводине и молодую мультимедийную редакцию общественного вещателя в Боснии и Герцеговине. Эти пилотные проекты оцениваются в фокус-группах.

Кроме того, DW Akademie в Сербии оказывает помощь СМИ и молодежным ассоциациям, помогая молодым людям получить право голоса в обществе. Академия обучает своих сотрудников консультировать медиакомпании по вопросам разработки контента, ориентированного на молодежную аудиторию. Эти организации также помогают детям и молодежи, особенно из неблагополучных семей, таких как цыгане или безработные, продолжить свое образование на семинарах по журналистике и получить право голоса в СМИ.

Финансирование: Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)

Директор программы: Клаус Даманн, Сербия

Места проведения: Белград, Нови Сад, Ниш, Скопье, Сараево, Подгорица, Приштина

Местные партнеры: Несколько сербских ассоциаций СМИ (Asocijacija medija, LokalPress), Совет по прессе Сербии (Savet za štampu), Молодежная зонтичная организация Сербии (Krovna organizacija mladih Srbije).

Основные направления: Гражданское участие молодежи, оцифровка, медийная и информационная грамотность (МИГ), профессионализация и жизнеспособность медиа-сектора, транснациональное сетевое взаимодействие СМИ и НПО